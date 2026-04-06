Dólar amanece barato en la mañana de este 6 de abril: precio en el mercado oficial en Colombia

El dólar inició la cotización de este 6 de marzo en un precio de $3.645, lo que significó una baja de $32 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.675.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.648. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.640. El precio promedio es de $3.644.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 14,50 millones, registrando además un volumen promedio de 414,28 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,18 % llegando a las 99,677 unidades.

Tenga en cuenta los movimientos de la moneda. Foto: Adobe Stock

Aumenta creación de puestos de trabajo en EE. UU. y desempleo retrocede en marzo

La economía estadounidense registró un aumento de empleos inesperadamente sólido en marzo, según mostraron el viernes datos gubernamentales, en un giro que podría aliviar las preocupaciones sobre el mercado laboral e impulsar la agenda económica del presidente Donald Trump.

La mayor economía del mundo generó 178.000 empleos en marzo, tras perder 133.000 en febrero, y la tasa de desempleo cayó 0,1 puntos porcentuales hasta el 4,3%, informó el Departamento de Trabajo.

Los datos del viernes superaron ampliamente las expectativas de los analistas, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y el Wall Street Journal esperaban un aumento de 59.000 empleos.

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El sector de la salud, resiliente incluso cuando la demanda laboral ha caído en muchos ámbitos de la economía estadounidense, impulsó gran parte de la recuperación. Sumó 76.000 empleos en marzo, después de haber perdido puestos el mes anterior, en parte debido a huelgas (los huelguistas quedan fuera del conteo).

El empleo en la construcción también creció en 26.000 puestos en marzo, aunque el Departamento de Trabajo señaló que cambió poco con respecto a su nivel de hace un año.

El empleo en el gobierno federal siguió disminuyendo. El presidente Trump arremetió contra el sector en una campaña orientada a recortar costos y reducir el tamaño de la administración.

Aumenta creación de puestos de trabajo en EE.UU. y desempleo retrocede en marzo Foto: Adobe Stock / AP

El empleo en ese sector ha caído un 11,8% desde octubre de 2024.

Trump se refirió en redes sociales a las cifras como un éxito.

“Mis políticas económicas han creado un motor extraordinariamente potente de crecimiento económico, y nada puede frenarlo”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó más temprano que, una vez que terminen las “perturbaciones a corto plazo” causadas por la guerra en Oriente Medio contra Irán, “el resurgimiento económico de Estados Unidos no hará más que acelerarse”.