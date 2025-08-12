Suscribirse

Divisas

Dólar amanece barato este 12 de agosto en Colombia: así se mueve la divisa

La moneda americana se cotiza de manera descendente este martes.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 1:56 p. m.
Dólar a la baja dolar dólares
Así se mueve la divisa americana en los mercados oficiales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 12 de agosto en un precio de $4.020, lo que significó una baja de $25 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.045.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $4.020. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.007. El precio promedio es de $4.012.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 14,25 millones, registrando además un volumen promedio de 268,86 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,21 % llegando a las 98,312 unidades.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA
Pesos Colombia Dólares
Así amanece el dólar en el mercado spot colombiano. | Foto: Adobe Stock

Mayoría de mercados asiáticos sube tras prórroga de tregua arancelaria entre EE.UU. y China

La mayoría de los mercados asiáticos subió el martes, luego de que los inversores acogieran con satisfacción la prórroga de la tregua arancelaria entre China y Estados Unidos, aunque esperan con recelo los datos de la inflación estadounidense a lo largo del día.

Ese esperado anuncio del presidente Donald Trump evita la reimposición de altos gravámenes por 90 días y permite a los funcionarios de Washington y Pekín seguir negociando hasta noviembre para resolver su disputa comercial.

El índice Nikkei 225 de Tokio subió 2,8% a un récord de 42.983,34 puntos, aunque se redujo levemente en horas de la tarde.

También se registraron alzas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Seúl, Taipéi, Bombay, Yakarta y Manila.

Por el contrario, las de Singapur y Wellington cayeron.

Para William Yang, analista del International Crisis Group, “Pekín estará encantado de continuar las negociaciones entre Estados Unidos y China, pero es poco probable que haga concesiones”.

De esa manera, con los aranceles de Trump ya fijados y las conversaciones con varios socios comerciales en curso, los mercados vuelven a centrar su atención en las perspectivas económicas y el impacto de la guerra comercial.

Lo primero será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se publicará a lo largo de la jornada y que podría desempeñar un papel importante en la decisión de la Reserva Federal (banco central) sobre los tipos de interés.

Trump agitó los mercados mundiales tras sus medidas económicas. | Foto: AP - STOCK ADOBE

“El IPC es la tormenta que se avecina. Si las cifras son moderadas, el mercado respira. Si son elevadas, los rumores de estanflación se convierten en el único tema de conversación”, afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

2. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

3. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

4. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

5. Juan Pablo Raba tuvo sentido gesto con Miguel Uribe Turbay, pese a no conocerse; dejó contundente mensaje: “Qué dolor tan grande”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DolarPrecio del dólar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.