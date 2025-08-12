Dólar amanece barato este 12 de agosto en Colombia: así se mueve la divisa

El dólar inició la cotización de este 12 de agosto en un precio de $4.020, lo que significó una baja de $25 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.045.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $4.020. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.007. El precio promedio es de $4.012.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 14,25 millones, registrando además un volumen promedio de 268,86 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,21 % llegando a las 98,312 unidades.

Así amanece el dólar en el mercado spot colombiano. | Foto: Adobe Stock

Mayoría de mercados asiáticos sube tras prórroga de tregua arancelaria entre EE.UU. y China

La mayoría de los mercados asiáticos subió el martes, luego de que los inversores acogieran con satisfacción la prórroga de la tregua arancelaria entre China y Estados Unidos, aunque esperan con recelo los datos de la inflación estadounidense a lo largo del día.

Ese esperado anuncio del presidente Donald Trump evita la reimposición de altos gravámenes por 90 días y permite a los funcionarios de Washington y Pekín seguir negociando hasta noviembre para resolver su disputa comercial.

El índice Nikkei 225 de Tokio subió 2,8% a un récord de 42.983,34 puntos, aunque se redujo levemente en horas de la tarde.

También se registraron alzas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Seúl, Taipéi, Bombay, Yakarta y Manila.

Por el contrario, las de Singapur y Wellington cayeron.

Para William Yang, analista del International Crisis Group, “Pekín estará encantado de continuar las negociaciones entre Estados Unidos y China, pero es poco probable que haga concesiones”.

De esa manera, con los aranceles de Trump ya fijados y las conversaciones con varios socios comerciales en curso, los mercados vuelven a centrar su atención en las perspectivas económicas y el impacto de la guerra comercial.

Lo primero será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se publicará a lo largo de la jornada y que podría desempeñar un papel importante en la decisión de la Reserva Federal (banco central) sobre los tipos de interés.

Trump agitó los mercados mundiales tras sus medidas económicas. | Foto: AP - STOCK ADOBE