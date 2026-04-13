Dólar amanece caro en Colombia: precio oficial de la moneda para este 13 de abril

El dólar inició la cotización de este 13 de abril en un precio de $3.644, lo que significó un alza de $13 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.631.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.645. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.629. El precio promedio es de $3.638.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 13,75 millones, registrando además un volumen promedio de 443,54 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,25 % llegando a las 98,682 unidades.

Dolar Dolár Foto: Adobe Stock

Trump ordena un bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán

Donald Trump ordenó este domingo un bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán sostuvo una postura “inflexible” sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio.

El fracaso de las negociaciones en Islamabad genera preocupación por el destino de la frágil tregua y la posibilidad de que la reanudación de los combates provoque un aumento de los precios de la energía con consecuencias para la economía mundial.

El mandatario estadounidense reconoció que las conversaciones transcurrieron “bien” y que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, salvo en la cuestión nuclear, en una publicación en Truth Social.

Trump anunció que la Armada de Estados Unidos iniciará con “efecto inmediato” un bloqueo para todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y afirmó que comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán.

“Un dato de inflación más alto tiende a profundizar las diferencias entre el Gobierno y la Junta del BanRep”: Corficolombiana

Desde el inicio de la guerra -que ha provocado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano- Teherán mantiene un control estricto del paso por este estrecho, por donde transitaba un quinto de las exportaciones globales de petróleo.

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China, y hay reportes no confirmados de que Teherán quiere cobrar peajes en esta ruta.

En Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron a Trump afirmando que sus fuerzas mantienen “el control total” del estrecho y advirtieron que sus enemigos quedarían atrapados en un “torbellino mortal” si dan cualquier paso en falso.

El fracaso de las negociaciones -tras una semana en la que Donald Trump amenazó con eliminar a una “civilización entera”- generó decepción entre la población de Teherán.

Estrecho de Ormuz, Donald Trump Foto: AP, Adobe

“Me siento desesperada y sin esperanza. Estamos cansados de la incertidumbre, declaró Nahid, una ama de casa de 60 años contactada por AFP.

Irán informó este domingo de que el Instituto de Medicina Forense identificó a 3.375 muertos durante la guerra. Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos, de los cuales 1.665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y la república islámica respondió con bombardeos a los países del Golfo, a objetivos estadounidenses y con misiles lanzados contra localidades en Israel, lo que arrastró a todo Oriente Medio a un conflicto que ha sacudido la economía global.