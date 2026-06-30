Dólar amanece caro en Colombia: precio oficial en la Bolsa para este 30 de junio

El dólar inició la cotización de este 30 de junio en un precio de $ 3.460, lo que significó un alza de $ 17 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.443.
En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.464. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.442. El precio promedio es de $3.454.
En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 172,95 millones, registrando además un volumen promedio de 586,30 millones.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,19 %, llegando a las 101,070 unidades.
Corte Suprema de EEUU confirma poderes de Trump para despedir funcionarios, excepto en la Fed
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este lunes que el presidente Donald Trump tiene derecho a despedir a altos cargos del gobierno federal, pero no en el caso del banco central.
Dos sentencias simultáneas, en una semana decisiva de la Corte Suprema, reescribieron los límites del poder presidencial.
En una decisión ajustada de 5 votos a favor y 4 en contra, la máxima autoridad judicial del país dictaminó que Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, acusada por el presidente de presunto fraude cuando pidió un préstamo inmobiliario, no podía ser despedida por Trump “por cualquier motivo o sin motivo alguno”.
La decisión entonces anunciada por el presidente en medio de una campaña de acoso para que la Reserva Federal recortara sus tasas de interés fue bloqueada por una corte inferior.
Los presidentes pueden destituir a los gobernadores de la Reserva Federal “por causa justificada”, pero el tribunal dictaminó que Trump “no le concedió a Cook las garantías procesales a las que tenía derecho por ley”.
Supuestamente, Cook había declarado dos residencias principales, una en el estado de Michigan y otra en Georgia, para tramitar un crédito, pero sus abogados dicen que todo se debió a un error.