Dólar amanece más barato en Colombia: este es el valor oficial del 3 de diciembre

Este es el movimiento de la divisa americana hoy en el mercado spot.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 1:44 p. m.
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar ha pasado por escenarios altamente volátiles. | Foto: El País

El dólar inició la cotización de este 3 de diciembre en un precio de $3.807, lo que significó una baja de $10 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.817.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.807. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.790. El precio promedio es de $3.796.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 40,42 millones, registrando además un volumen promedio de 685,16 millones.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 3 de diciembre: así se mueve la divisa

A nivel global, el índice del dólar —que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas— registra hoy un comportamiento a la baja, con una variación del 0,42 %, llegando a las 98,878 unidades.

Dólar cerró en Colombia
Así está fluctuando la moneda hoy. | Foto: Getty Images

Trump anuncia que designará al próximo presidente de la Fed “probablemente” a inicios de 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes que anunciaría “probablemente” a principios del próximo año el nombre del sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal.

“Probablemente anunciaremos a principios del próximo año quién podría convertirse en el nuevo presidente de la Fed”, declaró Trump en una reunión de gabinete, repitiendo que había ofrecido el puesto a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien no lo aceptó.

Contexto: Así se moverá el dólar al final del año. Este será el rango de precio que tendrá la divisa

El nombramiento del candidato de Donald Trump deberá ser validado por el Senado, de mayoría oficialista republicana.

La mención de un anuncio en 2026 parece ser un nuevo aplazamiento de esta nominación estratégica, sobre la cual el Ejecutivo trabaja hace varios meses.

Bessent afirmó la semana pasada en la cadena CNBC que había “grandes posibilidades de que el presidente hiciera un anuncio antes de Navidad”.

Trump dijo el domingo a la prensa que ya sabía a quién iba a designar.

Su principal asesor económico, Kevin Hassett, se perfilaba como el favorito en los últimos días.

El propio Hassett estimó el domingo, en CBS News, que los mercados financieros parecían recibir favorablemente esta posibilidad.

Si su lealtad a Donald Trump le abre las puertas de la Fed, este doctor en Economía deberá convencer al resto de la clase política y a los inversores de que no permitirá que la inflación se descontrole. Y que está en condiciones de preservar la independencia de una institución que él mismo ha contribuido a criticar en los últimos meses.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha arremetido contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. | Foto: Getty Images/AFP

El mandato de Jerome Powell termina en mayo.

Trump intentó en vano acelerar su salida, multiplicando insultos y recriminaciones hacia Powell, a quien había impulsado a la cima de la Reserva Federal durante su primera presidencia.

Desde entonces, el jefe de Estado dice lamentar profundamente esa elección, ya que la Fed mantiene los tipos de interés en un nivel demasiado alto para su gusto.

