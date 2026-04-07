Dólar cierra más caro en la tarde del martes 7 de abril de 2026

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 7 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.678, lo que significó un incremento de $ 14 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.664.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 12, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.690.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.690, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.791. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.678.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 921.1 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 599.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 % llegando a las 99,802 unidades.

El dólar baja en Colombia. Así se mueve hoy. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

La Bolsa de Nueva York finalizó en números verdes el lunes a pesar de las persistentes tensiones geopolíticas y de una nueva alza en los precios del petróleo.

El Dow Jones finalizó con una subida de un 0,36 %, el Nasdaq avanzó un 0,54 % y el ampliado S&P 500 trepó un 0,44 %.

Los operadores del mercado evalúan las probabilidades de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que están en guerra desde el 28 de febrero.

“La incertidumbre ronda sobre un posible alto el fuego a medida que se acerca rápidamente el plazo del martes que el presidente Trump dio a Teherán”, señalaron analistas de Briefing.com.

El presidente Donald Trump reiteró este lunes sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar “todo el país” el martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

*Con información de AFP.