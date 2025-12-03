Dólar en casas de cambio para este 3 de diciembre: así se mueve la divisa

El dólar es una de las monedas de reserva internacional más importantes del mundo y que también es la más utilizada en las transacciones internacionales.

Su precio es determinante en varios países, por la incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento es clave y un tema de interés para el público en general.

La cotización del dólar bajó en los últimos días. | Foto: El País

Es importante tener en cuenta que la oferta y la demanda, que están en los flujos de comercio internacional y financieros, son factores clave que determinan el precio del dólar. También el movimiento en el mercado petrolero, dado que es uno de los principales activos de exportación en Colombia.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve durante este miércoles

De acuerdo a un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 3 de diciembre se situó cerca de $ 3.716, mientras que el de venta rondó los $ 3.849. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta TRM Bogotá 3,744 3,855 111 Cali 3,685 3,875 190 Cartagena 3,600 3,890 290 Cúcuta 3,730 3,770 40 Medellín 3,687 3,840 153 Pereira 3,790 3,860 70

La moneda estadounidense se ha movido en un constante descenso. | Foto: El País

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Fechas Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 3 de diciembre de 2025 3716.3 3849.63 3817.66 martes 2 de diciembre de 2025 3716.3 3849.63 3784.43 lunes 1 de diciembre de 2025 3698.89 3834.63 3744.43 domingo 30 de noviembre de 2025 3684.81 3822.59 3744.43 sábado 29 de noviembre de 2025 3685.56 3822.22 3744.43 viernes 28 de noviembre de 2025 3687.41 3821.85 3773.6

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,750 3,850 100 Cambios AG 3,750 3,850 100 Cambios Kapital 3,750 3,850 100 Cambios Monkey 3,720 3,860 140 Cambios Vancouver 3,750 3,850 100 El Condor Cambios 3,720 3,850 130 EuroDolar 3,750 3,850 100 Latin Cambios 3,750 3,850 100 Money Cambios WC 3,750 3,850 100

Así está fluctuando la divisa. | Foto: ADOBE STOCK