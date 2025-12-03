Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 3 de diciembre: así se mueve la divisa

Así se mueve el mercado en los establecimientos profesionales del cambio.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 11:55 a. m.
Tenga en cuenta los movimientos de la divisa. | Foto: getty images

El dólar es una de las monedas de reserva internacional más importantes del mundo y que también es la más utilizada en las transacciones internacionales.

Su precio es determinante en varios países, por la incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento es clave y un tema de interés para el público en general.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La cotización del dólar bajó en los últimos días. | Foto: El País

Es importante tener en cuenta que la oferta y la demanda, que están en los flujos de comercio internacional y financieros, son factores clave que determinan el precio del dólar. También el movimiento en el mercado petrolero, dado que es uno de los principales activos de exportación en Colombia.

Contexto: Así se moverá el dólar al final del año. Este será el rango de precio que tendrá la divisa

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve durante este miércoles

De acuerdo a un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 3 de diciembre se situó cerca de $ 3.716, mientras que el de venta rondó los $ 3.849. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Bogotá3,7443,855111
Cali3,6853,875190
Cartagena3,6003,890290
Cúcuta3,7303,77040
Medellín3,6873,840153
Pereira3,7903,86070
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense se ha movido en un constante descenso. | Foto: El País

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

FechasPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 3 de diciembre de 20253716.33849.633817.66
martes 2 de diciembre de 20253716.33849.633784.43
lunes 1 de diciembre de 20253698.893834.633744.43
domingo 30 de noviembre de 20253684.813822.593744.43
sábado 29 de noviembre de 20253685.563822.223744.43
viernes 28 de noviembre de 20253687.413821.853773.6
Contexto: Estos son los avances que destacó Andesco durante 2025 y los retos clave para los servicios públicos y la sostenibilidad en Colombia

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios AG3,7503,850100
Cambios Kapital3,7503,850100
Cambios Monkey3,7203,860140
Cambios Vancouver3,7503,850100
El Condor Cambios3,7203,850130
EuroDolar3,7503,850100
Latin Cambios3,7503,850100
Money Cambios WC3,7503,850100
Así está fluctuando la divisa. | Foto: ADOBE STOCK

Aunque el mercado del dólar puede fluctuar de manera incierta, lo cierto es que el mercado en casas de cambio es totalmente distinto. Esto debido a que este mercado define sus precios de manera autónoma y no por fluctuaciones o por especulación. Aquí se tienen en cuenta valores de los bancos o de otras casas de cambio.

