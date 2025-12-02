Estos son los avances que destacó Andesco durante 2025 y los retos clave para los servicios públicos y la sostenibilidad en Colombia

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) presentó su balance anual, en el que resaltó avances estratégicos en infraestructura, continuidad del servicio, transición energética y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, también lanzó alertas sobre riesgos financieros, regulatorios y de seguridad jurídica.

“El 2025 fue un año lleno de incertidumbre, pero una vez más se comprobó que los servicios públicos siguen siendo el mayor nivelador social del país”, afirmó Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional.

Energía y gas

Durante el año, el gremio logró destrabar pagos de subsidios correspondientes a 2024, lo que permitió evitar un colapso financiero del sector. El Gobierno giró más de $ 3,6 billones para energía y $ 995 mil millones para gas, dirigidos a hogares vulnerables. No obstante, la deuda acumulada a octubre de 2025 asciende a $ 2,8 billones, lo que mantiene la presión fiscal y financiera.

El Gobierno nacional giró más de $ 3,6 billones para energía eléctrica y $ 995 mil millones para gas natural | Foto: Getty Images

El sector también enfrentó bloqueos en El Guavio, retrasos ambientales en la Sabana, un impago superior a $ 1,5 billones por parte de Air-e, y una creciente dependencia de gas importado. Aun así, no se presentaron racionamientos gracias a planes de contingencia y más de $ 10 billones de inversión.

Además, Sánchez advirtió que falta capacidad energética para atender la demanda territorial y empresarial; 20% del gas está faltando y el incremento en la importación podría elevar tarifas.

Agua, saneamiento y residuos

Entre los proyectos destacados de 2025 se encuentran:

• PTAR Canoas, que tratará el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y Soacha, con financiación de USD 100 millones del Banco Mundial y la EAAB, beneficiando a 6,3 millones de habitantes.

• PTAR Pereira–Dosquebradas, con cierre financiero por $ 462.372 millones, que beneficiará a 700 mil habitantes.

En gestión de residuos, también sobresalieron:

• El nuevo vaso La Piñuela en Antioquia, que garantiza más de ocho años de operación y proyecta biogás para 200 mil hogares.

• La planta de biogás del Parque Ambiental Los Pocitos en Barranquilla, que generará 4,9 MW para abastecer a 10 mil hogares.

A pesar de estos avances, Andesco alertó que las tarifas de acueducto y aseo presentan fallas técnicas y poca socialización, lo que podría poner en riesgo la prestación del servicio y cerca de 64 mil empleos.

TIC y TV

En el sector TIC, el gremio celebró que no prosperaran iniciativas que pretendían imponer subsidios cruzados entre estratos y sectores productivos, así como el regreso a un modelo regulatorio de hace dos décadas. Sin embargo, expresó preocupación ante la proliferación de proyectos legislativos sin sustento técnico y la inestabilidad institucional: cuatro ministros en un año.

El gremio resaltó como positivo que no hayan avanzado proyectos que pretendían crear un subsidio cruzado entre estratos y sectores productivos, y que además proponía regresar el servicio de internet a un modelo regulatorio de hace 20 años | Foto: Getty Images

“Estas iniciativas podrían afectar seriamente la seguridad jurídica y la sostenibilidad del sector”, advirtió Sánchez.

El año dejó un hito normativo con la expedición del Decreto 774 de 2025, que incorpora propuestas técnicas de Andesco para el uso de biosólidos en plantas de tratamiento.

Sin embargo, persisten obstáculos:

• Falta de reglas claras para la gestión social en proyectos energéticos.

• Trámites ambientales que frenan infraestructura clave, especialmente en la Sabana.

Sánchez aseguró que decisiones del Gobierno generaron “situaciones de caos” y un ambiente de confrontación con el sector productivo, pese a que este ha sostenido la economía del país.