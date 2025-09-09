El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0960 del 2025 en el que se expide la Política de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, con el propósito de fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico.

La nueva política fue formulada entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en articulación con representantes de los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico que están agrupados en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y en la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia (Cocsascol), en alianza con otros actores institucionales.

La nueva política reconoce la gestión comunitaria del agua y del saneamiento básico, también formalizó la conformación de la Mesa de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, habilitó un mecanismo que permite que los gestores comunitarios ejecuten sus propios proyectos y amplió un subsidio comunitario para el servicio de acueducto.

“Con dignidad, el Gobierno del presidente Gustavo Petro le cumple a las comunidades que durante décadas se han organizado para gestionar el agua y el saneamiento básico y garantizar el derecho a este recurso”, aseguró el Ministerio de Vivienda.