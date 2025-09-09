Suscribirse

Gobierno Petro creó Política de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico

La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Vivienda.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 1:57 a. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0960 del 2025 en el que se expide la Política de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, con el propósito de fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico.

La nueva política fue formulada entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en articulación con representantes de los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico que están agrupados en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y en la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia (Cocsascol), en alianza con otros actores institucionales.

Congreso reactiva el debate de la reforma a la salud. Esta es la fecha clave para la discusión del proyecto

La nueva política reconoce la gestión comunitaria del agua y del saneamiento básico, también formalizó la conformación de la Mesa de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, habilitó un mecanismo que permite que los gestores comunitarios ejecuten sus propios proyectos y amplió un subsidio comunitario para el servicio de acueducto.

“Con dignidad, el Gobierno del presidente Gustavo Petro le cumple a las comunidades que durante décadas se han organizado para gestionar el agua y el saneamiento básico y garantizar el derecho a este recurso”, aseguró el Ministerio de Vivienda.

Por crisis en la fuerza pública, piden establecer mesa de trabajo interinstitucional para recuperar su dignidad

La nueva política también implementará procesos de formación encabezados por el Ministerio de Vivienda y le entregará tareas sobre este asunto a las autoridades locales.

