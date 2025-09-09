Suscribirse

Congreso reactiva el debate de la reforma a la salud. Esta es la fecha clave para la discusión del proyecto

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le pidió a los congresistas hacer un debate rápido.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 11:02 p. m.
La reforma a la salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La reforma a la salud vuelve a la discusión en el Congreso de la República. La Comisión Séptima del Senado volverá a analizar el articulado a partir de este martes 16 de septiembre. En esta corporación se encuentra pendiente el tercer debate del articulado.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente de ese recinto, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, ya le confirmó que el proyecto estará en la agenda y le pidió a los senadores hacer una discusión rápida porque, sostiene, en esta ocasión sí han tenido tiempo de estudiar el texto.

Contexto: Guillermo Alfonso Jaramillo asegura que los problemas de Nueva EPS no fueron causados por la intervención

“Miguel Ángel Pinto me confirma que el próximo martes empieza el debate de la tan necesitada reforma a la salud. Está desde el 2 de abril en la Comisión Séptima del Senado, cinco meses después se empezará a discutir. Creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para estudiarla. La salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado”, afirmó Benedetti.

La reforma se discute mientras el sistema de salud pasa por una crisis, con quejas sobre el desfinanciamiento de la UPC, reparos acerca de los giros de los presupuestos máximos, EPS intervenidas e IPS cerrando atención a determinados usuarios por la falta de pago de sus aseguradoras.

El proyecto estuvo frenado en la agenda porque el Gobierno había enviado un mensaje de urgencia a la reforma laboral del Partido Liberal que estaba en ese mismo recinto.

