Cápsula
Un estudio revela que el consumo audiovisual en Colombia se redefine. La televisión y el streaming ahora están más presentes en los hogares
Un estudio revela que más del 80% de los colombianos utiliza el televisor tanto para ver canales tradicionales como para acceder a plataformas digitales.
El consumo de contenidos audiovisuales en Colombia atraviesa una transformación marcada por la complementariedad entre la televisión abierta y el streaming. De acuerdo con un estudio realizado en el primer semestre de 2025, el 80,19% de las personas utiliza el televisor no solo para ver canales tradicionales, sino también para acceder a plataformas digitales.
Los resultados del estudio muestran que:
- El 80.19% de las personas usa su televisor tanto para ver canales tradicionales como plataformas de streaming.
- El 71.65% de las personas se expone a video durante un día.
- El 45.69% vio Televisión Abierta.
- El 36.14% accedió a Plataformas de Video.
- El 18.17% consumió TV por Suscripción.
El informe también señala que el televisor se mantiene como el dispositivo más relevante con un 49,3% de preferencia, seguido por el smartphone con un 42,3%, lo que confirma la importancia del consumo multiplataforma.
El estudio también destaca que, en el caso de los niños, el 45.68% de quienes tienen entre 4 y 11 años consumen contenidos en compañía, lo que demuestra que la experiencia audiovisual sigue siendo social y compartida.
“Nuestro compromiso es entregar al mercado información precisa y confiable que permita a anunciantes, medios y creadores tomar mejores decisiones. Entender cómo y dónde se consumen los contenidos es clave para conectar con las audiencias de hoy y del futuro”, concluyó Carolina Ibargüen, CEO de Kantar IBOPE Media Colombia y Ecuador.
Este panorama evidencia la necesidad de comprender el ecosistema audiovisual en su conjunto, teniendo en cuenta tanto la televisión como el entorno digital, para entender mejor las dinámicas de las audiencias colombianas.