El consumo de contenidos audiovisuales en Colombia atraviesa una transformación marcada por la complementariedad entre la televisión abierta y el streaming. De acuerdo con un estudio realizado en el primer semestre de 2025, el 80,19% de las personas utiliza el televisor no solo para ver canales tradicionales, sino también para acceder a plataformas digitales.

Los resultados del estudio muestran que:

El 80.19% de las personas usa su televisor tanto para ver canales tradicionales como plataformas de streaming.

de las personas usa su El 71.65% de las personas se expone a video durante un día .

de las personas se expone a . El 45.69% vio Televisión Abierta .

vio . El 36.14% accedió a Plataformas de Video .

accedió a . El 18.17% consumió TV por Suscripción.

El informe también señala que el televisor se mantiene como el dispositivo más relevante con un 49,3% de preferencia, seguido por el smartphone con un 42,3%, lo que confirma la importancia del consumo multiplataforma.

El computador se mantiene como una alternativa clave para acceder a contenidos digitales y complementar la experiencia audiovisual. | Foto: Getty Images

El estudio también destaca que, en el caso de los niños, el 45.68% de quienes tienen entre 4 y 11 años consumen contenidos en compañía, lo que demuestra que la experiencia audiovisual sigue siendo social y compartida.

“Nuestro compromiso es entregar al mercado información precisa y confiable que permita a anunciantes, medios y creadores tomar mejores decisiones. Entender cómo y dónde se consumen los contenidos es clave para conectar con las audiencias de hoy y del futuro”, concluyó Carolina Ibargüen, CEO de Kantar IBOPE Media Colombia y Ecuador.