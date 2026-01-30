Divisas

Dólar amaneció a la baja este viernes en Colombia: esta es la fluctuación del 30 de enero

Este es el valor del dólar en la cotización spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 2:07 p. m.
Movimientos del dólar este 30 de enero
Movimientos del dólar este 30 de enero Foto: Getty Images

El dólar inició la cotización de este 30 de enero en un precio de $3.645, lo que significó una baja de $14 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.661.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, hoy registra un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.666. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.645. El precio promedio es de $3.661.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 36,25 millones, registrando además un volumen promedio de 771,276 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,47 %, llegando a las 96,585 unidades.

Macroeconomía

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Macroeconomía

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 30 de enero

Macroeconomía

Datacrédito: el número que muchos ignoran y que puede cambiarles la vida financiera

Dinero

Anif plantea interrogantes ante el salario vital de la OIT, modelo en el que se basó el Gobierno para el desbordado aumento del salario mínimo

Macroeconomía

“A Colombia pueden entrar 2 millones de toneladas de productos de Shein y Temu al mes”: presidente de Inexmoda, Sebastián Diez

Macroeconomía

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Macroeconomía

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Macroeconomía

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

Macroeconomía

Dólar amanece con poco movimiento en Colombia, pero más caro: precio oficial del 29 de enero

Macroeconomía

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial para este 28 de enero

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se mueve la divisa hoy Foto: El País

Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser próximo presidente de la Fed

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que nominará a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal (Fed, banco central), como próximo presidente de esa institución.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Warsh debería reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Es preciso recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el jueves la política monetaria de la Reserva Federal y dijo que debería “bajar sustancialmente” las tasas de interés, un día después de que pausó su serie de recortes.

Chair of the US Federal Reserve Jerome Powell speaks during a press conference following the Federal Open Market Committee meeting in Washington, DC, on June 18, 2025. The US Federal Reserve held interest rates steady for a fourth consecutive meeting Wednesday, forecasting higher inflation and cooler growth this year while President Donald Trump's tariffs begin to take hold and geopolitical uncertainty looms. The Fed kept the benchmark lending rate at a range between 4.25 percent and 4.50 percent at the end of its two-day meeting, with officials penciling in two rate cuts this year, similar to earlier projections. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell ha tenido varios roces con Trump. Foto: AFP

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó al mandatario estadounidense a renovar su arremetida contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

“Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Más de Macroeconomía

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Dólar cerró en Colombia

Dólar amaneció a la baja este viernes en Colombia: esta es la fluctuación del 30 de enero

Dolar precio

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 30 de enero

Historial Crediticio - Vida Crediticia - Datacrédito - Puntaje

Datacrédito: el número que muchos ignoran y que puede cambiarles la vida financiera

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Anif plantea interrogantes ante el salario vital de la OIT, modelo en el que se basó el Gobierno para el desbordado aumento del salario mínimo

Sebastián Díez fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción. Redacción Moda

“A Colombia pueden entrar 2 millones de toneladas de productos de Shein y Temu al mes”: presidente de Inexmoda, Sebastián Diez

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Accidente de Satena

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Según proyecciones del Dane, se calcula que para el año 2050 el 25 % de la población en Colombia será de adultos mayores, alrededor de 15 millones de habitantes.

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Noticias Destacadas