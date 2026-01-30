Dólar amaneció a la baja este viernes en Colombia: esta es la fluctuación del 30 de enero

El dólar inició la cotización de este 30 de enero en un precio de $3.645, lo que significó una baja de $14 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.661.

En cuanto a los movimientos de la moneda, hoy registra un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.666. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.645. El precio promedio es de $3.661.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 36,25 millones, registrando además un volumen promedio de 771,276 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,47 %, llegando a las 96,585 unidades.

Así se mueve la divisa hoy Foto: El País

Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser próximo presidente de la Fed

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que nominará a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal (Fed, banco central), como próximo presidente de esa institución.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Warsh debería reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Es preciso recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el jueves la política monetaria de la Reserva Federal y dijo que debería “bajar sustancialmente” las tasas de interés, un día después de que pausó su serie de recortes.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell ha tenido varios roces con Trump. Foto: AFP

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó al mandatario estadounidense a renovar su arremetida contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

“Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.