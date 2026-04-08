El dólar inició la cotización de este 8 de abril en un precio de $3.630, lo que significó una baja de $48 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.678.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.650. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.630. El precio promedio es de 3.642.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 156,53 millones, registrando además un volumen promedio de 448,51 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 1,16 % llegando a las 98,552 unidades.

Así se mueve la divisa en Colombia. Foto: Adobe Stock

El petróleo cae por debajo de USD 100 y las bolsas mundiales escalan por tregua en Irán

El petróleo se desplomó por debajo de los 100 dólares y las bolsas se dispararon este miércoles, después de que Estados Unidos e Irán acordaran una tregua de dos semanas en la que se prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía el miércoles 16,2% a 94,66 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedía 14,9% a 93 dólares.

Igualmente, los precios del contrato de referencia del gas en Europa, el TTF neerlandés, retrocedían cerca de un 20% este miércoles al abrirse las operaciones.

Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán, que ha actuado como mediador, con el fin de poner fin al conflicto.

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“Siempre y cuando la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz, la puerta de entrada de una quinta parte del petróleo mundial que Teherán cerró en represalia por la guerra.

El petróleo cae por debajo de USD 100 y las bolsas mundiales escalan por tregua en Irán. Foto: Adobe Stock

“Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado”, con la desaparición de la prima de riesgo de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.