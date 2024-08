Dólar amaneció más barato este 14 de agosto y se mantiene en caída: abrió el mercado en $4.016

¿Cómo se mueven los mercados este 14 de agosto en el mundo?

Presupuesto de la Nación para 2025: si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, la inversión en obras caería estrepitosamente

Contexto: Presupuesto de la Nación para 2025: si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, la inversión en obras caería estrepitosamente

El índice IPC se situó levemente por debajo de la media de economistas encuestados por Dow Jones, Newswires y The Wall Street Journal.