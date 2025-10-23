El dólar es una de las principales monedas a nivel mundial, que marca las pautas económicas para diversas naciones. Para la tarde del jueves, 23 de octubre, la moneda cerró con un precio de $3.881. Durante la jornada, la divisa presentó un movimiento al alza en relación con los últimos días.

Para hoy, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.881 lo que significó una reducción de $19 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), definida por la Superfinanciera para la jornada actual en $3.900.

Con respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $27, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.908.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente altos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.910, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.873. El promedio cotizado se encuentra en $3.888.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.555 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 823,0.

Economía internacional

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró el jueves la proyección de crecimiento económico regional para 2025, desde un 2,2 % estimado en agosto a un 2,4 %, luego de que se aterrizaran las medidas arancelarias de Donald Trump.

La incertidumbre sobre el incremento de las tarifas había impactado el comercio de los países de América Latina, pero luego de conocerse los anuncios en abril mejoraron las estimaciones respecto a inicios de año.

El Cepal es una de las principales entidades del continente. | Foto: Getty

El ajuste de las proyecciones “refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto”, dijo la Cepal en un comunicado en el que actualizó sus proyecciones económicas.

Sin embargo, el organismo técnico de las Naciones Unidas advirtió que el ritmo de crecimiento de América Latina sigue siendo “bajo”.

Según explicó, esto se debe a los cambios de perspectiva de crecimiento de los principales socios comerciales de la región y una inflación que se “ha reducido a una velocidad menor a la esperada”.

Los países sudamericanos se verían beneficiados por un aumento del intercambio comercial con China y el incremento en el valor de las materias primas que exportan.

Brasil, la mayor economía de la región, mejoró su proyección de crecimiento para este año, del 2,3 % al 2,5 %.

Argentina, que en 2024 tuvo una contracción de su PIB del 1,3 %, mostraría un crecimiento del 4,3 % en el presente año, menor al 5 % previsto en agosto.

Colombia crecería un 2,5 %, México tendría un desempeño positivo del 0,6 % y Chile crecería un 2,6 %. Perú alcanzaría una expansión del 3,2 % y Panamá de un 4,1 %.