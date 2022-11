Dólar en $5.200: expertos no descartan que pase antes de que acabe el año

La volatilidad del dólar volvió a sentirse en Colombia, donde este jueves 17 de noviembre tocó y superó los $5.000, alcanzando una cotización máxima durante la jornada de $5.051.

Esta nueva disparada en la divisa estuvo influenciada por varios factores externos e internos, los cuales hacen suponer a los expertos que la moneda norteamericana puede alcanzar un nuevo máximo histórico, cercano, inclusive, a los $5.200.

Ricardo Barco, economista y magíster en Riesgo Financiero de la Universidad de Hofstra (EE. UU.), considera que la falta de claridad del Gobierno colombiano, con respecto a decisiones de política económica y que son agresivas con algunos sectores, como el minero-energético, sumando a la nueva Reforma Tributaria, están generando “desconfianza” que impactan al país y que a su vez se están reflejando en el comportamiento del dólar.

“Es tan grande la incertidumbre y la desconfianza de los mercados que no le ha creído al Gobierno y no le cree al Gobierno a futuro y esto hace que el mercado castigue, no solo con el dólar, sino con el TES”, apuntó.

Por esta razón, no descarta que tendencia fluctuante de la divisa se intensifique en lo que resta del año, llevando a que la tasa de cambio se ubique en un nuevo máximo histórico. “En lo personal, veo el dólar, al finalizar el año, cercano a los 5.200″, dijo.

“Creo que 5.200 es una cifra que va a estar por un buen tiempo, a menos que el Gobierno tome acciones correctivas con respecto a algunos mensajes que se han enviado o que tome un discurso mucho más negativo en contra de algunos sectores y que el dólar se dispare mucho más”, indicó.

La divisa norteamericana vuelve a la senda de los $5.000, luego de varios días de estarse cotizando por debajo de ese rango. - Foto: istock

Diego Palencia, vicepresidente de Investigaciones y Estrategia de Solidus Capital Banca de Inversión, agrega que otro factor interno que ha incidido en el alza del dólar es el crecimiento que registró el producto interno bruto (PIB) en el tercer trimestre del año, y que se ubicó en 7 %.

“Esto demuestra que no estamos teniendo el mismo impulso que traíamos en el pasado y esto implica que ya tenemos, al menos, una desaceleración económica”, acotó.

A esto, el experto suma una coyuntura internacional de impacto para los mercados financieros internacionales y es la “recesión técnica” en la economía del Reino Unido. “La economía inglesa es casi el 70 % del movimiento de los mercados financieros internacionales, y se confirmó por parte del ministro de Hacienda inglés que ya entraron a una recesión técnica. Esto implica que van a tener unos fuertes escenarios para controlar la inflación, la cual ya está llegando por encima del 11 %”, expresó.

“Adicional, la Reserva Federal de los Estados Unidos está diciendo que va a subir la tasa de referencia alrededor del 5 % al terminar el año o para el primer trimestre de 2023. Esto demuestra que el canal de tasa de cambio está enfrentando un momento de alta volatilidad y esto se va a ver reflejado en que el dólar va a tener incrementos diarios de 100 pesos y esto va a continuar por el resto del año”, afirmó.

Efectos en la tasa de interés

Un dólar a $5.000, sin duda alguna, va a llevar a un aumento en la tasa de interés. Barco considera que el Banco de la República podría ajustarla entre 12,25 % y 13 %, es decir, “que podría ser un aumento de 50 puntos básicos”.

Sin embargo, Palencia estima que la posible decisión de la autoridad monetaria nacional, que no se dará en noviembre, sino para el próximo mes, estaría en un aumento de 100 puntos básicos. “De esta manera, se le da estabilidad a la dinámica de flujos inversionistas, porque lo que está pasando es que los inversionistas no están viendo rentabilidad, debido a que la tasa de interés no está compensando el nivel de riesgo tan alto que actualmente tiene el país. Hay que generar condiciones en el canal de expectativa”, indicó.

“Lo que sucede es muy simple: Los fondos internacionales se están dando cuenta que no compensa la rentabilidad actual de los instrumentos financieros colombianos, los están liquidando y con esa liquidación en pesos están comprando dólares para ir luego a mercados con mejores tasas de interés como la de los Estados Unidos, que está en 4,25 %. Es decir, que un buen inversionista se da cuenta de que sus dólares en Colombia se van a desvalorizar y al ver esto, pues va a llevar sus dólares a una economía que le garantice una tasa libre de riesgo”, enfatizó.

Recomendación para las empresas

Ante este panorama que muestra la divisa norteamericana, los expertos recomiendan a las empresas “dolarizar sus flujos de caja” de cara al presupuesto que estas manejarán para 2023, esto como medida para enfrentar la volatilidad de la moneda extranjera.

“Los flujos de caja de las empresas deben ya estar valorados en dólares, no en pesos colombianos. ¿Para qué?, para que puedan hacer frente a unos niveles de tasa de cambio tan alto, pero también mirar internamente cuáles otros ajustes, por ejemplo, mirar cómo estabilizan ventas para cubrir mayores costos debido al alza del dólar”, puntualizó Palencia.