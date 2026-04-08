Dólar en casas de cambio: así se mueven los precios este miércoles, 8 de abril

Durante los últimos días, en Colombia, el dólar ha fluctuado de manera volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, quienes han visto en la moneda una posibilidad de obtener una rentabilidad a corto y mediano plazo, a través de la compra y venta de la misma. La moneda ha caído y se ha mantenido en el rango de los $3.600.
Es importante tener en cuenta que el dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, la inversión extranjera y la deuda externa, afectando directamente el costo de vida.
Su valor impacta los precios de productos importados, como alimentos, tecnología, materias primas, además de bienes locales que dependen de insumos externos, lo que genera inflación cuando el peso se devalúa.
Si usted desea adquirir la moneda física, las casas de cambio son establecimientos predilectos para ello, tenga en cuenta aquí los precios de distintas casas y cuál ha sido su movimiento en distintos aspectos.
Precio del dólar en casas de cambio: comportamiento para este miércoles
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 8 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.557.60 y de venta de $3.679.80.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si usted desea analizar los valores en la capital y más zonas del país, aquí le mostramos los precios:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,607
|3,692
|85
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,630
|3,670
|40
|Medellín
|3,500
|3,651
|151
|Pereira
|3,600
|3,670
|70
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|martes 7 de abril de 2026
|3557.6
|3679.8
|3664.41
|lunes 6 de abril de 2026
|3556
|3674.4
|3675.81
|domingo 5 de abril de 2026
|3571.4
|3689
|3675.81
|sábado 4 de abril de 2026
|3571.4
|3689
|3675.81
|viernes 3 de abril de 2026
|3578.4
|3694.8
|3675.81
|jueves 2 de abril de 2026
|3578
|3697.6
|3675.81
|miércoles 1 de abril de 2026
|3580.42
|3700
|3660.1
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,620
|3,670
|50
|Cambios Kapital
|3,600
|3,650
|50
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,600
|3,650
|50
|Latin Cambios
|3,620
|3,690
|70
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,665
|45
|Money Cambios WC
|3,550
|3,700
|150
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.