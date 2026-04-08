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Dólar en casas de cambio: así se mueven los precios este miércoles, 8 de abril

Así se mueve la moneda americana.

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Redacción Semana
8 de abril de 2026, 7:37 a. m.
Este es el valor del dólar hoy.
Este es el valor del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Durante los últimos días, en Colombia, el dólar ha fluctuado de manera volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, quienes han visto en la moneda una posibilidad de obtener una rentabilidad a corto y mediano plazo, a través de la compra y venta de la misma. La moneda ha caído y se ha mantenido en el rango de los $3.600.

Es importante tener en cuenta que el dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, la inversión extranjera y la deuda externa, afectando directamente el costo de vida.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Precio del dólar: esta es la fluctuación en casas de cambio. Foto: Universal Images Group via Getty

Su valor impacta los precios de productos importados, como alimentos, tecnología, materias primas, además de bienes locales que dependen de insumos externos, lo que genera inflación cuando el peso se devalúa.

Si usted desea adquirir la moneda física, las casas de cambio son establecimientos predilectos para ello, tenga en cuenta aquí los precios de distintas casas y cuál ha sido su movimiento en distintos aspectos.

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Precio del dólar en casas de cambio: comportamiento para este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 8 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.557.60 y de venta de $3.679.80.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea analizar los valores en la capital y más zonas del país, aquí le mostramos los precios:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6073,69285
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6303,67040
Medellín3,5003,651151
Pereira3,6003,67070
Dolar Dolár
Dólar se mueve en alta volatilidad. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
martes 7 de abril de 20263557.63679.83664.41
lunes 6 de abril de 202635563674.43675.81
domingo 5 de abril de 20263571.436893675.81
sábado 4 de abril de 20263571.436893675.81
viernes 3 de abril de 20263578.43694.83675.81
jueves 2 de abril de 202635783697.63675.81
miércoles 1 de abril de 20263580.4237003660.1
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Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6203,67050
Cambios Kapital3,6003,65050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,65050
Latin Cambios3,6203,69070
Miss Money Cambios3,6203,66545
Money Cambios WC3,5503,700150

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Volatilidad dólar
El dólar es una moneda clave en la economía. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.