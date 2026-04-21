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Dólar en casas de cambio este 21 de abril: así se mueve la moneda americana

Así se mueve en el mercado de profesionales del cambio.

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Redacción Semana
21 de abril de 2026, 7:34 a. m.
El dólar es una moneda clave en la economía mundial.
El dólar es una moneda clave en la economía mundial. Foto: Adobe Stock

El dólar es la moneda de reserva y referencia principal del mundo, dominando el 60 % de las reservas bancarias y la mayoría de las transacciones comerciales internacionales, especialmente petróleo y materias primas. Su importancia radica en ser la base de la estabilidad financiera global, sirviendo como refugio seguro ante crisis y como unidad de medida para el comercio, lo que afecta directamente la inflación, la deuda y el costo de productos importados en casi todos los países.

En los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Precio del dólar: así se mueve hoy. Foto: Universal Images Group via Getty

Si usted desea adquirir divisas, puede acudir a las casas de cambio que son entidades financieras autorizadas que compran y venden monedas extranjeras a personas, turistas y empresas, actuando como intermediarios en el mercado cambiario. Obtienen ganancias a través de la diferencia entre el precio de compra y venta de las divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 21 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,547.20 y de venta de $3,661.40.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6133,68168
Cali3,5603,725165
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6003,64545
Medellín3,4833,630147
Pereira3,5803,66080
Dolar Dolár
Este es el comportamiento del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 20 de abril de 20263547.23661.43593.14
domingo 19 de abril de 20263557.23668.23593.14
sábado 18 de abril de 20263556.436693593.14
viernes 17 de abril de 20263559.23671.43615.1
jueves 16 de abril de 202635643677.43603.19
miércoles 15 de abril de 20263556.83675.43578.82
martes 14 de abril de 20263541.23661.23608.1

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6103,66050
Cambios Kapital3,5703,64070
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,5703,64575
Latin Cambios3,6203,67050
Money Cambios WC3,6003,66060

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El dólar es clave en la economía.
El dólar es clave en la economía. Foto: getty images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.