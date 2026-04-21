Dólar en casas de cambio este 21 de abril: así se mueve la moneda americana

El dólar es la moneda de reserva y referencia principal del mundo, dominando el 60 % de las reservas bancarias y la mayoría de las transacciones comerciales internacionales, especialmente petróleo y materias primas. Su importancia radica en ser la base de la estabilidad financiera global, sirviendo como refugio seguro ante crisis y como unidad de medida para el comercio, lo que afecta directamente la inflación, la deuda y el costo de productos importados en casi todos los países.

En los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.

Precio del dólar: así se mueve hoy. Foto: Universal Images Group via Getty

Si usted desea adquirir divisas, puede acudir a las casas de cambio que son entidades financieras autorizadas que compran y venden monedas extranjeras a personas, turistas y empresas, actuando como intermediarios en el mercado cambiario. Obtienen ganancias a través de la diferencia entre el precio de compra y venta de las divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 21 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,547.20 y de venta de $3,661.40.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,613 3,681 68 Cali 3,560 3,725 165 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,600 3,645 45 Medellín 3,483 3,630 147 Pereira 3,580 3,660 80

Este es el comportamiento del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 20 de abril de 2026 3547.2 3661.4 3593.14 domingo 19 de abril de 2026 3557.2 3668.2 3593.14 sábado 18 de abril de 2026 3556.4 3669 3593.14 viernes 17 de abril de 2026 3559.2 3671.4 3615.1 jueves 16 de abril de 2026 3564 3677.4 3603.19 miércoles 15 de abril de 2026 3556.8 3675.4 3578.82 martes 14 de abril de 2026 3541.2 3661.2 3608.1

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,610 3,660 50 Cambios Kapital 3,570 3,640 70 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,570 3,645 75 Latin Cambios 3,620 3,670 50 Money Cambios WC 3,600 3,660 60

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El dólar es clave en la economía. Foto: getty images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.