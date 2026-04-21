Dólar en casas de cambio este 21 de abril: así se mueve la moneda americana

El dólar es la moneda de reserva y referencia principal del mundo, dominando el 60 % de las reservas bancarias y la mayoría de las transacciones comerciales internacionales, especialmente petróleo y materias primas. Su importancia radica en ser la base de la estabilidad financiera global, sirviendo como refugio seguro ante crisis y como unidad de medida para el comercio, lo que afecta directamente la inflación, la deuda y el costo de productos importados en casi todos los países.
En los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.
Si usted desea adquirir divisas, puede acudir a las casas de cambio que son entidades financieras autorizadas que compran y venden monedas extranjeras a personas, turistas y empresas, actuando como intermediarios en el mercado cambiario. Obtienen ganancias a través de la diferencia entre el precio de compra y venta de las divisas.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy martes
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 21 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,547.20 y de venta de $3,661.40.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en algunas de las zonas del país:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,613
|3,681
|68
|Cali
|3,560
|3,725
|165
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,600
|3,645
|45
|Medellín
|3,483
|3,630
|147
|Pereira
|3,580
|3,660
|80
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 20 de abril de 2026
|3547.2
|3661.4
|3593.14
|domingo 19 de abril de 2026
|3557.2
|3668.2
|3593.14
|sábado 18 de abril de 2026
|3556.4
|3669
|3593.14
|viernes 17 de abril de 2026
|3559.2
|3671.4
|3615.1
|jueves 16 de abril de 2026
|3564
|3677.4
|3603.19
|miércoles 15 de abril de 2026
|3556.8
|3675.4
|3578.82
|martes 14 de abril de 2026
|3541.2
|3661.2
|3608.1
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,610
|3,660
|50
|Cambios Kapital
|3,570
|3,640
|70
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,570
|3,645
|75
|Latin Cambios
|3,620
|3,670
|50
|Money Cambios WC
|3,600
|3,660
|60
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.