Divisas

Dólar en casas de cambio para el lunes 2 de marzo de 2026

Esta es la cotización de la moneda para los primeros días de marzo.

Manuel Santiago Sánchez González

2 de marzo de 2026, 3:28 p. m.
Así se mueve la divisa en las casas de cambio.
Así se mueve la divisa en las casas de cambio. Foto: getty images

El dólar es una moneda clave en la economía colombiana, dado que este es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, su comportamiento es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo nos afecta a todos los colombianos.

Disparada del precio del petróleo en el mundo, por guerra en Oriente Medio, cuando Colombia apenas empezaba a bajar la gasolina

Durante la última semana, el dólar registró comportamientos volátiles. Aunque redujo su precio al inicio del año y llegó a tocar los $3.590, esta semana volvió a repuntar y se ubicó sobre un piso de los $3.790.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana.
Así se moverá la divisa durante este fin de semana. Foto: El País

En las casas de cambio, el dólar ha registrado fluctuaciones importantes. Aquí le contamos cuáles son los precios que están fijados para este fin de semana y con los que debería obtener los promedios para compra y venta de dólares.

Precio del dólar en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 2 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.42 y de venta de $3,713.54.

Dólar a la baja: la divisa cerró el lunes 2 de marzo con marcada reducción en su precio

Asambleas en conjuntos residenciales viven fuertes tensiones por cuenta del incremento del salario mínimo. Este es el panorama

En Ecuador han caído un 69 % las importaciones. Gremios colombianos y ecuatorianos piden protección al vínculo comercial existente

Disparada del precio del petróleo en el mundo, por guerra en Oriente Medio, cuando Colombia apenas empezaba a bajar la gasolina

Dólar abre al alza este lunes, tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán. Tensiones en los mercados

¿Cómo queda Colombia frente a los nuevos aranceles propuestos por el Gobierno Trump? Desafíos y oportunidades

Esta es la ciudad en la que la gasolina no bajará los $500 anunciados por el Gobierno: diésel subirá

Dólar se impulsó fuertemente en la jornada de este 26 de febrero: precio oficial

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

Los escenarios para el dólar este año: “El ‘trade’ político podrá ser un catalizador relevante para la tasa de cambio”

Exministros en Colombia y Ecuador lanzaron llamado para restablecer diálogos y frenar tensiones comerciales: esto dijeron

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar por ciudades principales para este fin de semana, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Cúcuta3,6403,68545
Bogotá3,6323,71177
Pereira3,6003,700100
Cali3,5803,700120
Medellín3,5753,725152

De otro lado, si lo que desea es analizar el valor de la moneda en los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con la fluctuación de hace una semana.

FechaCompraVentaTRM
sábado 28 de febrero de 20263600.423713.543766.3
viernes 27 de febrero de 20263607.083718.543745.78
jueves 26 de febrero de 20263591.253704.583703.69
miércoles 25 de febrero de 20263560.873673.043703.28
martes 24 de febrero de 20263558.73671.093697.36
lunes 23 de febrero de 20263556.523668.913691.34
domingo 22 de febrero de 20263554.553669.323691.34
sábado 21 de febrero de 20263557.833670.223691.34

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor del dólar en casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en distintos establecimientos.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6403,70050
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6103,67060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6303,69070
EuroDolar3,6203,70080

Finalmente, es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en el mercado de oferta y demanda, por lo que estas no dependen de ninguna entidad oficial para fijar sus precios.

Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.
Así se moverá la divisa durante este fin de semana. Foto: 123RF

Lo hacen a través de un promedio en el que evalúan precios de otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y la BVC.

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.

Dólar a la baja: la divisa cerró el lunes 2 de marzo con marcada reducción en su precio

Vigilancia en conjuntos residenciales, entre lo más costoso para los habitantes de las ciudades, por incrementos indexados al salario mínimo.

Asambleas en conjuntos residenciales viven fuertes tensiones por cuenta del incremento del salario mínimo. Este es el panorama

Reunión empresarial colombo ecuatoriana

En Ecuador han caído un 69 % las importaciones. Gremios colombianos y ecuatorianos piden protección al vínculo comercial existente

Estrecho de Ormuz

Disparada del precio del petróleo en el mundo, por guerra en Oriente Medio, cuando Colombia apenas empezaba a bajar la gasolina

Dólar dólares

Dólar abre al alza este lunes, tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán. Tensiones en los mercados

Implicaciones aranceles Trump

¿Cómo queda Colombia frente a los nuevos aranceles propuestos por el Gobierno Trump? Desafíos y oportunidades

Esta es la ciudad en la que la gasolina no bajará los $500 anunciados por el Gobierno: diésel subirá

Esta es la ciudad en la que la gasolina no bajará los $500 anunciados por el Gobierno: diésel subirá

¿Cómo consultar en el Banco Agrario si tengo giro de renta ciudadana?

¿Cómo consultar en el Banco Agrario si tengo giro de renta ciudadana?

Emergencia Económica

El impacto del impuesto al patrimonio por la emergencia económica: “Un desincentivo para la capitalización de las empresas”

