Dólar en casas de cambio para este 11 de agosto: así se mueve la divisa

Así se mueve el billete verde en los establecimientos profesionales del cambio.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 12:44 p. m.
Pesos Colombia Dólares
El dólar se ha movido a la baja en las últimas semanas en Colombia. | Foto: Adobe Stock

El 11 de agosto, el precio del dólar en las casas de cambio de Colombia mostró variaciones.

Según un estudio realizado en distintos establecimientos, la tasa de compra del dólar rondaba los $ 3.918, mientras que la de venta se encontraba cercana a los $ 4.030.

Dollars in a wallet in the hands of a woman. Money. Economy. Finance. Budget.
Las casas de cambio son clave en el ahorro de divisas. | Foto: Getty Images

A continuación, le presentamos las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá $3.972 - $4.031
  • Cali $3.950 - $4.068
  • Cartagena $3.850 - $4.100
  • Cúcuta $3.950 - $3.995
  • Medellín $3.836 - $3.988
  • Pereira $3.930 - $4.020
Contexto: Inflación en Colombia: estas son las ciudades donde subió más el costo de vida en julio

De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Lunes 11 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020
  • Domingo 10 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020
  • Sábado 9 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020
  • Viernes 8 de agosto de 2025 $3.915 - $4.019
  • Jueves 7 de agosto de 2025 $3.925 - $4.025
  • Miércoles 6 de agosto de 2025 $3.925 - $4.025
-
El dólar es una moneda atractiva para ahorrar e invertir. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade $3.900 - $4.050
  • Amerikan Cash $3.995 - $4.025
  • Cambios AG $4.030 - $4.080
  • Cambios Kapital $3.970 - $4.010
  • Cambios Vancouver $3.970 - $4.015
  • El Condor Cambios $3.930 - $4.030
  • EuroDolar $3.980 - $4.050
Contexto: Julio calienta los bolsillos: la inflación repunta y preocupa a los hogares colombianos

Es importante tener en cuenta que actualmente, invertir y ahorrar en dólares es importante porque esta divisa es considerada una de las monedas más estables y seguras del mundo, respaldada por la solidez económica de Estados Unidos.

Así se mueve el dólar hoy. | Foto: Getty Images

Cuando hay momentos de incertidumbre o volatilidad en monedas locales, el dólar tiende a mantener o incluso aumentar su valor, lo que protege el poder adquisitivo y reduce el riesgo de pérdida por devaluación, dado que la inflación llega también a afectar monedas locales como el peso colombiano.

