Economía
Dólar en casas de cambio para este 11 de agosto: así se mueve la divisa
Así se mueve el billete verde en los establecimientos profesionales del cambio.
El 11 de agosto, el precio del dólar en las casas de cambio de Colombia mostró variaciones.
Según un estudio realizado en distintos establecimientos, la tasa de compra del dólar rondaba los $ 3.918, mientras que la de venta se encontraba cercana a los $ 4.030.
A continuación, le presentamos las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá $3.972 - $4.031
- Cali $3.950 - $4.068
- Cartagena $3.850 - $4.100
- Cúcuta $3.950 - $3.995
- Medellín $3.836 - $3.988
- Pereira $3.930 - $4.020
De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
Lo más leído
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Lunes 11 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020
- Domingo 10 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020
- Sábado 9 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020
- Viernes 8 de agosto de 2025 $3.915 - $4.019
- Jueves 7 de agosto de 2025 $3.925 - $4.025
- Miércoles 6 de agosto de 2025 $3.925 - $4.025
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade $3.900 - $4.050
- Amerikan Cash $3.995 - $4.025
- Cambios AG $4.030 - $4.080
- Cambios Kapital $3.970 - $4.010
- Cambios Vancouver $3.970 - $4.015
- El Condor Cambios $3.930 - $4.030
- EuroDolar $3.980 - $4.050
Es importante tener en cuenta que actualmente, invertir y ahorrar en dólares es importante porque esta divisa es considerada una de las monedas más estables y seguras del mundo, respaldada por la solidez económica de Estados Unidos.
Cuando hay momentos de incertidumbre o volatilidad en monedas locales, el dólar tiende a mantener o incluso aumentar su valor, lo que protege el poder adquisitivo y reduce el riesgo de pérdida por devaluación, dado que la inflación llega también a afectar monedas locales como el peso colombiano.