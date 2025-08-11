Dólar en casas de cambio para este 11 de agosto: así se mueve la divisa

El 11 de agosto, el precio del dólar en las casas de cambio de Colombia mostró variaciones.

Según un estudio realizado en distintos establecimientos, la tasa de compra del dólar rondaba los $ 3.918, mientras que la de venta se encontraba cercana a los $ 4.030.

Las casas de cambio son clave en el ahorro de divisas. | Foto: Getty Images

A continuación, le presentamos las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá $3.972 - $4.031

$3.972 - $4.031 Cali $3.950 - $4.068

$3.950 - $4.068 Cartagena $3.850 - $4.100

$3.850 - $4.100 Cúcuta $3.950 - $3.995

$3.950 - $3.995 Medellín $3.836 - $3.988

$3.836 - $3.988 Pereira $3.930 - $4.020

De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Lunes 11 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020

$3.918 - $4.020 Domingo 10 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020

$3.918 - $4.020 Sábado 9 de agosto de 2025 $3.918 - $4.020

$3.918 - $4.020 Viernes 8 de agosto de 2025 $3.915 - $4.019

$3.915 - $4.019 Jueves 7 de agosto de 2025 $3.925 - $4.025

$3.925 - $4.025 Miércoles 6 de agosto de 2025 $3.925 - $4.025

El dólar es una moneda atractiva para ahorrar e invertir. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade $3.900 - $4.050

$3.900 - $4.050 Amerikan Cash $3.995 - $4.025

$3.995 - $4.025 Cambios AG $4.030 - $4.080

$4.030 - $4.080 Cambios Kapital $3.970 - $4.010

$3.970 - $4.010 Cambios Vancouver $3.970 - $4.015

$3.970 - $4.015 El Condor Cambios $3.930 - $4.030

$3.930 - $4.030 EuroDolar $3.980 - $4.050

Es importante tener en cuenta que actualmente, invertir y ahorrar en dólares es importante porque esta divisa es considerada una de las monedas más estables y seguras del mundo, respaldada por la solidez económica de Estados Unidos.

Así se mueve el dólar hoy. | Foto: Getty Images