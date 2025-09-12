Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 12 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Así está la fluctuación de la divisa en los establecimientos de cambio.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 11:56 a. m.
Movimientos del dólar este 12 de septiembre | Foto: Getty Images

Las casas de cambio son lugares clave para viajeros y ahorradores en el país, dado que facilitan los procesos de compra y venta de divisas. Normalmente, estos permiten realizar la transacción de una manera sencilla, sin trámites engorrosos o muchos documentos para firmar. En la mayoría de casos son estas las que definen sus propios precios, que son basados en el mercado y otros factores económicos.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una de las monedas que más se comercializan, puesto que es una divisa con alto reconocimiento en el mundo y es utilizada por muchos viajeros e inversionistas. También reconocida por ser un activo refugio en economías en desarrollo, pues permite resguardar el patrimonio de una manera más segura, lo que resulta atractivo para quienes desean generar rendimientos con su dinero.

Así se está cotizando la moneda americana. | Foto: Agencia:123rf

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de septiembre

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 12 de septiembre se situó cerca de $ 3.887, mientras que el de venta rondó los $ 3.979.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Contexto: Gobierno cedió: ley de financiamiento solo irá por $16 billones; baja $10 billones el monto del Presupuesto 2026

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.937 – $ 3.998
  • Cali – $ 3.875 – $ 3.980
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.900 – $ 3.955
  • Medellín – $ 3.785 – $ 3.951
  • Pereira – $ 3.900 – $ 3.960
El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF
El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. | Foto: El País

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes 12 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.979
  • Jueves 11 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.979
  • Miércoles 10 de septiembre de 2025 - $ 3.879 $ 3.980
  • Martes 9 de septiembre de 2025 - $ 3.870 $ 3.977
  • Lunes 8 de septiembre de 2025 - $ 3.884 $ 3.979
Contexto: Debate del Presupuesto 2026 se levantó porque congresistas se ausentaron y se rompió el cuórum

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $ 3.955 – $ 3.990
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.920 – $ 3.970
  • Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.975
  • El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
  • LatinCambios – $3.950 – $3.990
-
El dólar es la principal moneda de referencia a nivel mundial. | Foto: Guillermo Torres / Semana

