Dólar en casas de cambio para este 12 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Las casas de cambio son lugares clave para viajeros y ahorradores en el país, dado que facilitan los procesos de compra y venta de divisas. Normalmente, estos permiten realizar la transacción de una manera sencilla, sin trámites engorrosos o muchos documentos para firmar. En la mayoría de casos son estas las que definen sus propios precios, que son basados en el mercado y otros factores económicos.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una de las monedas que más se comercializan, puesto que es una divisa con alto reconocimiento en el mundo y es utilizada por muchos viajeros e inversionistas. También reconocida por ser un activo refugio en economías en desarrollo, pues permite resguardar el patrimonio de una manera más segura, lo que resulta atractivo para quienes desean generar rendimientos con su dinero.

Así se está cotizando la moneda americana. | Foto: Agencia:123rf

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de septiembre

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 12 de septiembre se situó cerca de $ 3.887, mientras que el de venta rondó los $ 3.979.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.937 – $ 3.998

– $ 3.937 – $ 3.998 Cali – $ 3.875 – $ 3.980

– $ 3.875 – $ 3.980 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.900 – $ 3.955

– $ 3.900 – $ 3.955 Medellín – $ 3.785 – $ 3.951

– $ 3.785 – $ 3.951 Pereira – $ 3.900 – $ 3.960

El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. | Foto: El País

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes 12 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.979

$ 3.877 $ 3.979 Jueves 11 de septiembre de 2025 - $ 3.877 $ 3.979

$ 3.877 $ 3.979 Miércoles 10 de septiembre de 2025 - $ 3.879 $ 3.980

$ 3.879 $ 3.980 Martes 9 de septiembre de 2025 - $ 3.870 $ 3.977

$ 3.870 $ 3.977 Lunes 8 de septiembre de 2025 - $ 3.884 $ 3.979

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.955 – $ 3.990

– $ 3.955 – $ 3.990 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.920 – $ 3.970

– $ 3.920 – $ 3.970 Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.975

– $ 3.950 – $ 3.975 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990

– $ 3.900 – $ 3.990 LatinCambios – $3.950 – $3.990