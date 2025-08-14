Dólar en casas de cambio para este 14 de agosto: así se mueve la divisa

El 14 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $ 3.910, mientras que la de venta rondó los $ 4.007.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.955 – $ 4.012

– $ 3.955 – $ 4.012 Cali – $ 3.925 – $ 4.050

– $ 3.925 – $ 4.050 Cartagena – $ 3.850 – $ 4.100

– $ 3.850 – $ 4.100 Cúcuta – $ 3.950 – $ 3.990

– $ 3.950 – $ 3.990 Medellín – $ 3.835 – $ 3.983

– $ 3.835 – $ 3.983 Pereira – $ 3.940 – $ 4.000

El dólar es una divisa con alta influencia en la economía colombiana. | Foto: Guillermo Torres / Semana

De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Jueves 14 de agosto de 2025 – $ 3.911 – $ 4.008 – $ 4.021

– $ 3.911 – $ 4.008 – $ 4.021 Miércoles 13 de agosto de 2025 – $ 3.911 – $ 4.008 – $ 4.017

– $ 3.911 – $ 4.008 – $ 4.017 Martes 12 de agosto de 2025 – $ 3.911 – $ 4.008 – $ 4.046

– $ 3.911 – $ 4.008 – $ 4.046 Lunes 11 de agosto de 2025 – $ 3.920 – $ 4.019 – $ 4.035

– $ 3.920 – $ 4.019 – $ 4.035 Domingo 10 de agosto de 2025 – $ 3.921 – $ 4.021 – $ 4.035

– $ 3.921 – $ 4.021 – $ 4.035 Sábado 9 de agosto de 2025 – $ 3.922 – $4 .021 – $ 4.035

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050

– $ 3.900 – $ 4.050 Amerikan Cash – $ 3.980 – $ 4.010

– $ 3.980 – $ 4.010 Cambios AG – $ 4.030 – $ 4.080

– $ 4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 3.990

– $ 3.950 – $ 3.990 Cambios Vancouver – $ 3.960 – $ 3.990

– $ 3.960 – $ 3.990 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 4.000

– $ 3.900 – $ 4.000 EuroDólar – $ 3.950 – $ 4.030

Así se comporta la moneda. | Foto: 123RF

Es importante que tenga en cuenta que el dólar es una de las monedas más influyentes en la economía colombiana, puesto que actúa como referencia para el comercio exterior, la inversión y el valor de diversas materias primas.

Su cotización impacta directamente en el costo de importaciones como combustibles, maquinaria, alimentos y tecnología, así como en el precio de exportaciones como café, flores y petróleo.

El movimiento de devaluación del peso frente al dólar pone más caros los productos importados y puede presionar la inflación, mientras que si el dólar se pone más barato, se reducen esos costos, pero disminuyen los ingresos de los exportadores.