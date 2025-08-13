Suscribirse

Economía

Alarma por billetes falsos de $100 mil que están entregando: ojo si le aparece este serial

Tenga cuidado y siempre revíselo con detenimiento.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 7:55 p. m.
Billete de 100.000 pesos colombianos
Ojo, revise siempre los ejemplares que le entreguen | Foto: Getty Images/iStockphoto

Desde hace algunos años, el Banco de la República presentó una nueva familia de billetes, que contenían en ellos nuevos elementos de seguridad con los que esperaban hacerle frente a los métodos de falsificación utilizados por criminales para estafar a incautos.

Con la nueva familia llegó la denominación del billete de 100.000, que es ahora el de más alto valor dentro de los emitidos por el banco. Sin embargo, también es el que tiene más riesgo de falsificación por su alto valor.

Billetes colombianos
La nueva familia de billetes. | Foto: Getty Images

Recientemente, se conoció un nuevo serial de billete que estaría siendo falsificado. Un ciudadano reportó, a través de redes sociales, que recibió cuatro billetes de 100.000 falsos de parte de un cajero automático.

El serial falsificado sería el AB61104080. Es importante saber que cada billete del banco emitido tiene un número de serial único, por lo que encontrar varios billetes del mismo serial indicarían una falsificación.

Lo más leído

1. El trino que dejó el funcionario de Trump tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Petro pensó en no dejarlo entrar al país
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”
Contexto: Acipet destaca el rol del sector de hidrocarburos en la estabilidad fiscal del país

Otra usuaria reportó que hay ejemplares con los seriales AE68417396 y AJ77938917, que también resultaron ser falsificados. La alerta se eleva dado que al hacerles pruebas con marcadores y con otras técnicas, no se evidenció la falsificación. Esto solo fue notorio a través de una lámpara de luz ultravioleta.

Salario Mínimo
Evite recibir billetes que no cumplan con los requerimientos de autenticidad. | Foto: Stock.adobe.com

Para evitar que le den un billete falso, el Banco de la República tiene algunos pasos que debería seguir para identificar la autenticidad de una pieza.

Lo primero que debe tener en cuenta es que debe observar el billete a simple vista. Debe tener colores definidos, imágenes nítidas y un diseño claro.

Contexto: Aunque se espera un crecimiento en la economía en el segundo trimestre de este año, hay preocupaciones

Este papel moneda tiene marcado el retrato de Carlos Lleras Restrepo, el cual deberá estar bien centrado y sin distorsiones. El número de denominación debe coincidir con el valor del billete y estar impreso con precisión.

También se puede guiar de los relieves que tiene el billete, entre los que está el retrato del personaje, el texto del ‘Banco de la República’, las cifras del valor del billete y otros elementos.

La falsificación es un problema que afecta a miles de colombinaos. | Foto: adobestock

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en 38 estados por contagio de esta terrible enfermedad: es transmitida por contacto con murciélagos

2. Peruanos retaron a Daniel Quintero e izaron su bandera en el mismo lugar donde la había puesto el candidato; este es el video

3. ¿En qué parte de Miami está la casa de Messi? En fotos, esta es la lujosa mansión en la que vive con su familia

4. Los 5 elementos básicos que debe encontrar en un hotel en Estados Unidos

5. Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BilletesBilletes colombianosFalsificación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.