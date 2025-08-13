Alarma por billetes falsos de $100 mil que están entregando: ojo si le aparece este serial

Desde hace algunos años, el Banco de la República presentó una nueva familia de billetes, que contenían en ellos nuevos elementos de seguridad con los que esperaban hacerle frente a los métodos de falsificación utilizados por criminales para estafar a incautos.

Con la nueva familia llegó la denominación del billete de 100.000, que es ahora el de más alto valor dentro de los emitidos por el banco. Sin embargo, también es el que tiene más riesgo de falsificación por su alto valor.

La nueva familia de billetes. | Foto: Getty Images

Recientemente, se conoció un nuevo serial de billete que estaría siendo falsificado. Un ciudadano reportó, a través de redes sociales, que recibió cuatro billetes de 100.000 falsos de parte de un cajero automático.

El serial falsificado sería el AB61104080. Es importante saber que cada billete del banco emitido tiene un número de serial único, por lo que encontrar varios billetes del mismo serial indicarían una falsificación.

Otra usuaria reportó que hay ejemplares con los seriales AE68417396 y AJ77938917, que también resultaron ser falsificados. La alerta se eleva dado que al hacerles pruebas con marcadores y con otras técnicas, no se evidenció la falsificación. Esto solo fue notorio a través de una lámpara de luz ultravioleta.

Evite recibir billetes que no cumplan con los requerimientos de autenticidad. | Foto: Stock.adobe.com

Para evitar que le den un billete falso, el Banco de la República tiene algunos pasos que debería seguir para identificar la autenticidad de una pieza.

Lo primero que debe tener en cuenta es que debe observar el billete a simple vista. Debe tener colores definidos, imágenes nítidas y un diseño claro.

Este papel moneda tiene marcado el retrato de Carlos Lleras Restrepo, el cual deberá estar bien centrado y sin distorsiones. El número de denominación debe coincidir con el valor del billete y estar impreso con precisión.

También se puede guiar de los relieves que tiene el billete, entre los que está el retrato del personaje, el texto del ‘Banco de la República’, las cifras del valor del billete y otros elementos.