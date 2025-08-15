Dólar en casas de cambio para este 15 de agosto: así se cotiza la divisa americana

El 15 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $ 3.918, mientras que la de venta rondó los $ 4.021.

La moneda americana es clave para la economía. | Foto: Adobe Stock

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá - $ 3.970 - $ 4.031

- $ 3.970 - $ 4.031 Cali - $ 3.925 - $ 4.050

- $ 3.925 - $ 4.050 Cartagena - $ 3.850 - $ 4.100

- $ 3.850 - $ 4.100 Cúcuta - $ 3.960 - $ 4.000

- $ 3.960 - $ 4.000 Medellín - $ 3.847 - $ 3.996

- $ 3.847 - $ 3.996 Pereira - $ 3.950 - $ 4.020

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes 15 de agosto de 2025 - $ 3.918 - $ 4.021

- $ 3.918 - $ 4.021 Jueves 14 de agosto de 2025 - $ 3.918 - $ 4.021

- $ 3.918 - $ 4.021 Miércoles 13 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.007

- $ 3.905 - $ 4.007 Martes 12 de agosto de 2025 - $ 3.904 - $ 4.006

- $ 3.904 - $ 4.006 Lunes 11 de agosto de 2025 - $ 3.915 - $ 4.018

- $ 3.915 - $ 4.018 Domingo 10 de agosto de 2025 - $ 3.915 - $ 4.020

Esta es la variación del dólar hoy. | Foto: Getty Images

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade - $ 3.900 - $ 4.050

- $ 3.900 - $ 4.050 Amerikan Cash - $ 4.000 - $ 4.020

- $ 4.000 - $ 4.020 Cambios AG - $ 4.030 - $ 4.080

- $ 4.030 - $ 4.080 Cambios Kapital - $ 3.970 - $ 4.020

- $ 3.970 - $ 4.020 Cambios Vancouver - $ 3.980 - $ 4.020

- $ 3.980 - $ 4.020 El Condor Cambios - $ 3.930 - $ 4.030

- $ 3.930 - $ 4.030 EuroDolar - $3.980 - $ 4.040

El dólar es fundamental para la economía colombiana porque actúa como referencia en gran parte del comercio internacional, influye directamente en el valor de las importaciones y exportaciones, y determina, en buena medida, el costo de bienes esenciales como combustibles, tecnología, maquinaria y alimentos que el país no produce localmente.