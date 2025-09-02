Dólar en casas de cambio para este 2 de septiembre en Colombia: así está la moneda

El dólar es una moneda atractiva para muchos, dada la seguridad que representa en las economías emergentes y ante la volatilidad de divisas como el peso colombiano. Por ello, algunos optan por ahorrar en esta moneda.

Este 2 de septiembre, el precio del dólar registró distintas fluctuaciones en las casas de cambio de Colombia. De acuerdo a un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $3.881, mientras que la de venta rondó los $3.991.

Así se cotiza la moneda americana. | Foto: Agencia:123rf

Es clave que examine estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Revise el siguiente cuadro:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.950 – $ 4.003

– $ 3.950 – $ 4.003 Cali – $ 3.900 – $ 4.030

– $ 3.900 – $ 4.030 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.900 – $ 3.940

– $ 3.900 – $ 3.940 Medellín – $ 3.796 – $ 3.974

– $ 3.796 – $ 3.974 Pereira – $ 3.930 – $ 3.990

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Lunes 1 de septiembre de 2025 - $3.881 $3.991

$3.881 $3.991 Domingo 31 de agosto de 2025 - $3.881 $3.991

$3.881 $3.991 Sábado 30 de agosto de 2025 - $3.894 $3.993

$3.894 $3.993 Viernes 29 de agosto de 2025 - $3.898 - $3.995

$3.898 - $3.995 Jueves 28 de agosto de 2025 - $ 3.913 - $ 4.010

- $ 3.913 - $ 4.010 Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

El dólar es una moneda clave para la economía. | Foto: Adobe Stock

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.940 – $ 3.990

– $ 3.940 – $ 3.990 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.940 – $ 3.985

– $ 3.940 – $ 3.985 Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.990

– $ 3.950 – $ 3.990 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990

– $ 3.900 – $ 3.990 EuroDólar – $3.940 – $4.000

– $3.940 – $4.000 Latin Cambios – $3.960 – $4.010