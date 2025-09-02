Economía
Dólar en casas de cambio para este 2 de septiembre en Colombia: así está la moneda
Tenga en cuenta cómo se cotiza la moneda en los profesionales del cambio.
El dólar es una moneda atractiva para muchos, dada la seguridad que representa en las economías emergentes y ante la volatilidad de divisas como el peso colombiano. Por ello, algunos optan por ahorrar en esta moneda.
Este 2 de septiembre, el precio del dólar registró distintas fluctuaciones en las casas de cambio de Colombia. De acuerdo a un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $3.881, mientras que la de venta rondó los $3.991.
Es clave que examine estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Revise el siguiente cuadro:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.950 – $ 4.003
- Cali – $ 3.900 – $ 4.030
- Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
- Cúcuta – $ 3.900 – $ 3.940
- Medellín – $ 3.796 – $ 3.974
- Pereira – $ 3.930 – $ 3.990
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Lunes 1 de septiembre de 2025 - $3.881 $3.991
- Domingo 31 de agosto de 2025 - $3.881 $3.991
- Sábado 30 de agosto de 2025 - $3.894 $3.993
- Viernes 29 de agosto de 2025 - $3.898 - $3.995
- Jueves 28 de agosto de 2025 - $ 3.913 - $ 4.010
- Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $ 3.940 – $ 3.990
- Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital – $ 3.940 – $ 3.985
- Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.990
- El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
- EuroDólar – $3.940 – $4.000
- Latin Cambios – $3.960 – $4.010