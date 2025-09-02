Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 2 de septiembre en Colombia: así está la moneda

Tenga en cuenta cómo se cotiza la moneda en los profesionales del cambio.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 12:55 p. m.
-
El dólar americano es una divisa fuerte en Colombia. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El dólar es una moneda atractiva para muchos, dada la seguridad que representa en las economías emergentes y ante la volatilidad de divisas como el peso colombiano. Por ello, algunos optan por ahorrar en esta moneda.

Este 2 de septiembre, el precio del dólar registró distintas fluctuaciones en las casas de cambio de Colombia. De acuerdo a un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $3.881, mientras que la de venta rondó los $3.991.

Así se cotiza la moneda americana. | Foto: Agencia:123rf

Es clave que examine estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Revise el siguiente cuadro:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.950 – $ 4.003
  • Cali – $ 3.900 – $ 4.030
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.900 – $ 3.940
  • Medellín – $ 3.796 – $ 3.974
  • Pereira – $ 3.930 – $ 3.990
Contexto: Los impuestos que le pegarán duro al bolsillo tras radicación de la tributaria de Petro: esto se sabe

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Lunes 1 de septiembre de 2025 - $3.881 $3.991
  • Domingo 31 de agosto de 2025 - $3.881 $3.991
  • Sábado 30 de agosto de 2025 - $3.894 $3.993
  • Viernes 29 de agosto de 2025 - $3.898 - $3.995
  • Jueves 28 de agosto de 2025 - $ 3.913 - $ 4.010
  • Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
Pesos Colombia Dólares
El dólar es una moneda clave para la economía. | Foto: Adobe Stock

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Contexto: Gremios económicos reaccionan a ley de financiamiento. Estas son las primeras opiniones
  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $ 3.940 – $ 3.990
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.940 – $ 3.985
  • Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.990
  • El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
  • EuroDólar – $3.940 – $4.000
  • Latin Cambios – $3.960 – $4.010
aranceles EEUU Dólar
Es una divisa competitiva. | Foto: Adobe Stock

