Dólar en casas de cambio para este 26 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar es una moneda clave para la economía mundial, pues es una divisa con solidez y que genera confianza tanto para invertir como para utilizar en cualquier lugar del mundo, lo que la hace apetecida por viajeros e inversionistas.

Es por ello que las casas de cambio son fundamentales para este proceso, pues este tipo de comercios permiten adquirir divisas de una manera rápida y fácil, sin tener que pasar por un gran número de procesos ni tramitar bastantes documentos.

Así se mueve la divisa americana en el país. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Si usted está próximo a invertir en dólares o a comprarlos para realizar un viaje, tenga en cuenta estos precios promedio.

Tras un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 26 de septiembre se situó cerca de $3.840, mientras que el de venta rondó los $3.946.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.873 – $3.940

– $3.873 – $3.940 Cali – $3.835 – $3.980

– $3.835 – $3.980 Cartagena – $3.800 – $4.000

– $3.800 – $4.000 Cúcuta – $3.800 – $3.835

– $3.800 – $3.835 Medellín – $3.801– $3.951

– $3.801– $3.951 Pereira – $3.910 – $3.990

La cotización del dólar bajó durante las últimas semanas. | Foto: El País

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.840 - $3.946

$3.840 - $3.946 Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939

$3.831 - $3.939 Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939

$3.831 - $3.939 Martes, 23 de septiembre de 2025 - $3.827 - $3.936

$3.827 - $3.936 Lunes, 22 de septiembre de 2025 - $3.844 - $3.952

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $3.900 – $4.050

– $3.900 – $4.050 Amerikan Cash – $3.880 – $3.910

– $3.880 – $3.910 Cambios AG – $4.030 – $4.080

– $4.030 – $4.080 Cambios Vancouver – $3.860 – $3.910

– $3.860 – $3.910 El Cóndor Cambios – $3.820 – $3.920

– $3.820 – $3.920 LatinCambios – $3.850 – $3.920

– $3.850 – $3.920 Miss Money Cambios – $3.870 – $3.905