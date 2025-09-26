Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 26 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Este es el movimiento de la moneda en los establecimientos de cambio.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 12:30 p. m.
Pesos Colombia Dólares
Esta es la fluctuación del dólar en los establecimientos profesionales del cambio. | Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda clave para la economía mundial, pues es una divisa con solidez y que genera confianza tanto para invertir como para utilizar en cualquier lugar del mundo, lo que la hace apetecida por viajeros e inversionistas.

Es por ello que las casas de cambio son fundamentales para este proceso, pues este tipo de comercios permiten adquirir divisas de una manera rápida y fácil, sin tener que pasar por un gran número de procesos ni tramitar bastantes documentos.

-
Así se mueve la divisa americana en el país. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Si usted está próximo a invertir en dólares o a comprarlos para realizar un viaje, tenga en cuenta estos precios promedio.

Tras un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 26 de septiembre se situó cerca de $3.840, mientras que el de venta rondó los $3.946.

Contexto: Nueva arremetida arancelaria de Donald Trump: medicamentos, muebles y camiones pesados en la mira. ¿Colombia se verá afectada?

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.873 – $3.940
  • Cali – $3.835 – $3.980
  • Cartagena – $3.800 – $4.000
  • Cúcuta – $3.800 – $3.835
  • Medellín – $3.801– $3.951
  • Pereira – $3.910 – $3.990
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La cotización del dólar bajó durante las últimas semanas. | Foto: El País

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.840 - $3.946
  • Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939
  • Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939
  • Martes, 23 de septiembre de 2025 - $3.827 - $3.936
  • Lunes, 22 de septiembre de 2025 - $3.844 - $3.952
Contexto: Colombia retrocede en el Índice de Libertad Económica 2025: ¿qué implica?

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.900 – $4.050
  • Amerikan Cash – $3.880 – $3.910
  • Cambios AG – $4.030 – $4.080
  • Cambios Vancouver – $3.860 – $3.910
  • El Cóndor Cambios – $3.820 – $3.920
  • LatinCambios – $3.850 – $3.920
  • Miss Money Cambios – $3.870 – $3.905
Juan Diego Alvira, precio del dolar
Así se mueve la moneda en establecimientos de cambio. | Foto: Nicolas Linares

