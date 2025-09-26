Divisas
Dólar en casas de cambio para este 26 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
Este es el movimiento de la moneda en los establecimientos de cambio.
El dólar es una moneda clave para la economía mundial, pues es una divisa con solidez y que genera confianza tanto para invertir como para utilizar en cualquier lugar del mundo, lo que la hace apetecida por viajeros e inversionistas.
Es por ello que las casas de cambio son fundamentales para este proceso, pues este tipo de comercios permiten adquirir divisas de una manera rápida y fácil, sin tener que pasar por un gran número de procesos ni tramitar bastantes documentos.
Si usted está próximo a invertir en dólares o a comprarlos para realizar un viaje, tenga en cuenta estos precios promedio.
Tras un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 26 de septiembre se situó cerca de $3.840, mientras que el de venta rondó los $3.946.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.873 – $3.940
- Cali – $3.835 – $3.980
- Cartagena – $3.800 – $4.000
- Cúcuta – $3.800 – $3.835
- Medellín – $3.801– $3.951
- Pereira – $3.910 – $3.990
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Viernes, 26 de septiembre de 2025 - $3.840 - $3.946
- Jueves, 25 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939
- Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $3.831 - $3.939
- Martes, 23 de septiembre de 2025 - $3.827 - $3.936
- Lunes, 22 de septiembre de 2025 - $3.844 - $3.952
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $3.900 – $4.050
- Amerikan Cash – $3.880 – $3.910
- Cambios AG – $4.030 – $4.080
- Cambios Vancouver – $3.860 – $3.910
- El Cóndor Cambios – $3.820 – $3.920
- LatinCambios – $3.850 – $3.920
- Miss Money Cambios – $3.870 – $3.905