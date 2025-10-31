Suscribirse

Economía

Dólar en casas de cambio para este 31 de octubre: así se mueve la divisa

Esta es la cotización de la moneda americana hoy.

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 11:59 a. m.
El recargo nocturno a partir del 1 de diciembre de 2025, nutrirá el bolsillo de los trabajadores.
Esta es la fluctuación de hoy. | Foto: 123 Rf

El dólar es una moneda fundamental para varias economías, entre ellas la colombiana. Por eso es clave analizar su comportamiento día a día en mercados como el de las casas de cambio. Si usted desea comprar divisas en estos establecimientos, es clave que tenga en cuenta los precios de estos lugares.

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 31 de octubre se situó cerca de $3.778, mientras que el de venta rondó los $3.914. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Dólar dólares
Así se mueve el dólar hoy. | Foto: Adobe Stock

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.833 – $3.938
  • Cali – $3.827 – $3.960
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.830 – $3.875
  • Medellín – $3.773 – $3.920
  • Pereira – $3.850 – $3.940
Contexto: Hoy, junta del Banco de la República anuncia qué decisión tomará con las tasas de interés. ¿Seguirá el camino de la Reserva Federal?

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Jueves, 30 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
  • Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938
  • Martes, 28 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921
  • Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
  • Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
  • Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923
  • Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF
El precio de dólar bajó. | Foto: El País

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.820 – $ 3.950
  • Amerikan Cash – $ 3.820 – $ 3.920
  • Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940
  • Cambios Kapital – $ 3.820 – $ 3.920
  • Cambios Vancouver – $ 3.820 – $ 3.920
  • El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930
  • LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920.
Contexto: Sancionan a Movistar por violar normas de protección de datos: ¿qué deben saber las empresas y los usuarios?

Tenga en cuenta que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.

Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.
Es importante siempre estar evaluando la fluctuación de la divisa. | Foto: Getty Images

