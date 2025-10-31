Economía
Dólar en casas de cambio para este 31 de octubre: así se mueve la divisa
Esta es la cotización de la moneda americana hoy.
El dólar es una moneda fundamental para varias economías, entre ellas la colombiana. Por eso es clave analizar su comportamiento día a día en mercados como el de las casas de cambio. Si usted desea comprar divisas en estos establecimientos, es clave que tenga en cuenta los precios de estos lugares.
De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 31 de octubre se situó cerca de $3.778, mientras que el de venta rondó los $3.914. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.833 – $3.938
- Cali – $3.827 – $3.960
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.830 – $3.875
- Medellín – $3.773 – $3.920
- Pereira – $3.850 – $3.940
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Jueves, 30 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
- Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938
- Martes, 28 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921
- Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
- Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923
- Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923
- Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.820 – $ 3.950
- Amerikan Cash – $ 3.820 – $ 3.920
- Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940
- Cambios Kapital – $ 3.820 – $ 3.920
- Cambios Vancouver – $ 3.820 – $ 3.920
- El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930
- LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920.
Tenga en cuenta que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.