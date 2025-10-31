Dólar en casas de cambio para este 31 de octubre: así se mueve la divisa

El dólar es una moneda fundamental para varias economías, entre ellas la colombiana. Por eso es clave analizar su comportamiento día a día en mercados como el de las casas de cambio. Si usted desea comprar divisas en estos establecimientos, es clave que tenga en cuenta los precios de estos lugares.

De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 31 de octubre se situó cerca de $3.778, mientras que el de venta rondó los $3.914. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Así se mueve el dólar hoy. | Foto: Adobe Stock

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.833 – $3.938

– $3.833 – $3.938 Cali – $3.827 – $3.960

– $3.827 – $3.960 Cartagena – $3.700 – $3.950

– $3.700 – $3.950 Cúcuta – $3.830 – $3.875

– $3.830 – $3.875 Medellín – $3.773 – $3.920

– $3.773 – $3.920 Pereira – $3.850 – $3.940

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Jueves, 30 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933

$3.812 - $3.933 Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.938

$3.813 - $3.938 Martes, 28 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921

$ 3.795 - $ 3.921 Lunes, 27 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923

$ 3.798 - $ 3.923 Domingo, 26 de octubre de 2025 - $ 3.798 - $ 3.923

$ 3.798 - $ 3.923 Sábado, 25 de octubre de 2025 - $ 3.799 - $ 3.923

$ 3.799 - $ 3.923 Viernes, 24 de octubre de 2025 - $3.812 - $3.933

El precio de dólar bajó. | Foto: El País

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.820 – $ 3.950

– $ 3.820 – $ 3.950 Amerikan Cash – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 Cambios AG – $ 3.840 – $ 3.940

– $ 3.840 – $ 3.940 Cambios Kapital – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 Cambios Vancouver – $ 3.820 – $ 3.920

– $ 3.820 – $ 3.920 El Cóndor Cambios – $ 3.810 – $ 3.930

– $ 3.810 – $ 3.930 LatinCambios – $ 3.820 – $ 3.920.

Tenga en cuenta que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.