Dólar en casas de cambio para este 6 de octubre: así se mueve la divisa

El dólar es una de las monedas más importantes en el mundo, dado que hace parte de un gran número de transacciones globales y brinda una gran solidez y seguridad para quienes transan con esta moneda. Es por ello que la divisa es favorita entre inversionistas, ahorradores y viajeros.

De hecho, quienes permanecen en trayectos a distintos países la prefieren dada la facilidad de intercambiar la divisa por monedas locales. En este papel, las casas de cambio suelen ser actores claves en el proceso, dado que permiten adquirir monedas con una mayor facilidad, sin tener que hacer papeleo o pasar por varios trámites.

Es importante siempre preguntarse y determinar si es buen momento para comprar dólares. | Foto: 123 Rf

Precio del dólar de este 6 de octubre: así se mueve

De acuerdo con un monitoreo realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de octubre se situó cerca de $3.811, mientras que el de venta rondó los $3.942.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.824 – $3.940

– $3.824 – $3.940 Cali – $3.833 – $3.983

– $3.833 – $3.983 Cartagena – $3.700 – $3.950

– $3.700 – $3.950 Cúcuta – $3.830 – $3.870

– $3.830 – $3.870 Medellín – $3.788 – $3.938

– $3.788 – $3.938 Pereira – $3.880 – $3.960

La moneda americana es clave en la economía. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Domingo, 5 de octubre de 2025 - $3.811 - $3.942

$3.811 - $3.942 Sábado, 4 de octubre de 2025 - $3.811 - $3.942

$3.811 - $3.942 Viernes, 3 de octubre de 2025 - $3.805 - $3.934

$3.805 - $3.934 Jueves, 2 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.935

$3.813 - $3.935 Miércoles, 1°de octubre de 2025 - $3.810 - $3.933

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $3.820 – $3.930

– $3.820 – $3.930 Cambios AG – $3.830 – $3.930

– $3.830 – $3.930 Cambios Vancouver – $3.830 – $3.950

– $3.830 – $3.950 El Cóndor Cambios – $3.830 – $3.950

– $3.830 – $3.950 LatinCambios – $3.800 – $3.930

– $3.800 – $3.930 Money Cambios WC – $3.830 – $3.950