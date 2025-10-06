Suscribirse

Economía

Dólar en casas de cambio para este 6 de octubre: así se mueve la divisa

El dólar se ha movido de manera importante en el país.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 12:21 p. m.
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se mueve la moneda americana este lunes. | Foto: El País

El dólar es una de las monedas más importantes en el mundo, dado que hace parte de un gran número de transacciones globales y brinda una gran solidez y seguridad para quienes transan con esta moneda. Es por ello que la divisa es favorita entre inversionistas, ahorradores y viajeros.

De hecho, quienes permanecen en trayectos a distintos países la prefieren dada la facilidad de intercambiar la divisa por monedas locales. En este papel, las casas de cambio suelen ser actores claves en el proceso, dado que permiten adquirir monedas con una mayor facilidad, sin tener que hacer papeleo o pasar por varios trámites.

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Es importante siempre preguntarse y determinar si es buen momento para comprar dólares. | Foto: 123 Rf

Precio del dólar de este 6 de octubre: así se mueve

De acuerdo con un monitoreo realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de octubre se situó cerca de $3.811, mientras que el de venta rondó los $3.942.

Contexto: José Manuel Restrepo le canta la tabla a Ángela María Robledo por Ecopetrol: “En una empresa normal, hace rato usted no estaría”

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.824 – $3.940
  • Cali – $3.833 – $3.983
  • Cartagena – $3.700 – $3.950
  • Cúcuta – $3.830 – $3.870
  • Medellín – $3.788 – $3.938
  • Pereira – $3.880 – $3.960
Pesos Colombia Dólares
La moneda americana es clave en la economía. | Foto: Adobe Stock

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Domingo, 5 de octubre de 2025 - $3.811 - $3.942
  • Sábado, 4 de octubre de 2025 - $3.811 - $3.942
  • Viernes, 3 de octubre de 2025 - $3.805 - $3.934
  • Jueves, 2 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.935
  • Miércoles, 1°de octubre de 2025 - $3.810 - $3.933
Contexto: La audaz jugada financiera del Ministerio de Hacienda para bajar la deuda de Colombia en medio de la crisis fiscal. ¿De qué se trata?

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $3.820 – $3.930
  • Cambios AG – $3.830 – $3.930
  • Cambios Vancouver – $3.830 – $3.950
  • El Cóndor Cambios – $3.830 – $3.950
  • LatinCambios – $3.800 – $3.930
  • Money Cambios WC – $3.830 – $3.950
Dólar Dólares
Así se mueve la divisa americana. | Foto: Adobe Stock

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Rectifique”: congresista Álvaro Rueda responde al ministro Eduardo Montealegre, quien lo señaló en SEMANA de “dilatar” el proyecto de paz total

2. Destapan mensaje completo por el que B King denunció a Marcela Reyes en la Fiscalía: “A la orden”

3. Papá de soldado muerto aclara en vivo versión de Petro sobre supuesto suicidio por amor: “¿Es más hombre que mi hijo?"

4. Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

5. Golpe a Trump: una juez federal suspende el envío de Guardia Nacional a Portland mientras crecen los enfrentamientos en varias ciudades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar Colombiacasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.