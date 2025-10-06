Economía
Dólar en casas de cambio para este 6 de octubre: así se mueve la divisa
El dólar se ha movido de manera importante en el país.
El dólar es una de las monedas más importantes en el mundo, dado que hace parte de un gran número de transacciones globales y brinda una gran solidez y seguridad para quienes transan con esta moneda. Es por ello que la divisa es favorita entre inversionistas, ahorradores y viajeros.
De hecho, quienes permanecen en trayectos a distintos países la prefieren dada la facilidad de intercambiar la divisa por monedas locales. En este papel, las casas de cambio suelen ser actores claves en el proceso, dado que permiten adquirir monedas con una mayor facilidad, sin tener que hacer papeleo o pasar por varios trámites.
Precio del dólar de este 6 de octubre: así se mueve
De acuerdo con un monitoreo realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de octubre se situó cerca de $3.811, mientras que el de venta rondó los $3.942.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.824 – $3.940
- Cali – $3.833 – $3.983
- Cartagena – $3.700 – $3.950
- Cúcuta – $3.830 – $3.870
- Medellín – $3.788 – $3.938
- Pereira – $3.880 – $3.960
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Domingo, 5 de octubre de 2025 - $3.811 - $3.942
- Sábado, 4 de octubre de 2025 - $3.811 - $3.942
- Viernes, 3 de octubre de 2025 - $3.805 - $3.934
- Jueves, 2 de octubre de 2025 - $3.813 - $3.935
- Miércoles, 1°de octubre de 2025 - $3.810 - $3.933
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $3.820 – $3.930
- Cambios AG – $3.830 – $3.930
- Cambios Vancouver – $3.830 – $3.950
- El Cóndor Cambios – $3.830 – $3.950
- LatinCambios – $3.800 – $3.930
- Money Cambios WC – $3.830 – $3.950