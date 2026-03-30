Economía

Dólar en casas de cambio para este lunes 30 de marzo de 2026

Así se está moviendo este lunes.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 7:37 a. m.
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Digitally Generated Image, 3D rendered Foto: Getty Images

El dólar es una moneda importante para la economía mundial. Esto es relevante hoy, ya que es la principal moneda de reserva y referencia en el comercio internacional. Afecta directamente la inflación local, el costo de las importaciones y otros aspectos como la deuda externa de los países.

En Colombia, esto cobra mayor relevancia porque su valor afecta los ingresos del país debido al petróleo, que es un producto de exportación clave, además de otros productos como flores y café que también se venden en el extranjero.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Precio del dólar hoy: así se mueve la divisa. Foto: Universal Images Group via Getty

El dólar ha captado mucha atención por las variaciones que ha tenido en los últimos días, debido a que su precio ha fluctuado de manera volátil. Por eso, muchas personas han decidido comprar y vender dólares en casas de cambio para ganar dinero.

Precio del dólar en casas de cambio: esta es la variación de hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 30 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,590.40 y de venta de $3,711.60.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la fluctuación de la moneda, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6393,71879
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6503,68030
Medellín3,5463,698152
Pereira3,6003,700100
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
Esta es la variación de la moneda hoy. Foto: El País

De otro lado, si desea analizar los valores de la moneda respecto a su comportamiento en la última semana, tenga en cuenta los valores de esta tabla.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Domingo 29 de marzo de 20263590.43711.63668.89
Sábado 28 de marzo de 20263588.437103668.89
Viernes 27 de marzo de 20263593.63714.83675.29
Jueves 26 de marzo de 20263592.837133688.46
Miércoles 25 de marzo de 202635993716.63700.67
Martes 24 de marzo de 20263595.23716.23704.87
Lunes 23 de marzo de 20263598.43722.43704.87
Domingo 22 de marzo de 20263598.43722.83704.87

Finalmente, si lo que desea analizar es el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Alertas por constituyente: temen estatización y pérdida de confianza en la economía
NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6003,750150
Amerikan Cash3,6503,70050
Cambios Kapital3,6303,68050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,68040
Latin Cambios3,6203,69070
Money Cambios WC3,6503,70050

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.
Analistas advierten que el precio del dólar podría variar de manera significativa al cierre del 2026. Foto: 123RF

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.