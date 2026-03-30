Dólar en casas de cambio para este lunes 30 de marzo de 2026

El dólar es una moneda importante para la economía mundial. Esto es relevante hoy, ya que es la principal moneda de reserva y referencia en el comercio internacional. Afecta directamente la inflación local, el costo de las importaciones y otros aspectos como la deuda externa de los países.

En Colombia, esto cobra mayor relevancia porque su valor afecta los ingresos del país debido al petróleo, que es un producto de exportación clave, además de otros productos como flores y café que también se venden en el extranjero.

Precio del dólar hoy: así se mueve la divisa. Foto: Universal Images Group via Getty

El dólar ha captado mucha atención por las variaciones que ha tenido en los últimos días, debido a que su precio ha fluctuado de manera volátil. Por eso, muchas personas han decidido comprar y vender dólares en casas de cambio para ganar dinero.

Precio del dólar en casas de cambio: esta es la variación de hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 30 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,590.40 y de venta de $3,711.60.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la fluctuación de la moneda, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,639 3,718 79 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,650 3,680 30 Medellín 3,546 3,698 152 Pereira 3,600 3,700 100

Esta es la variación de la moneda hoy. Foto: El País

De otro lado, si desea analizar los valores de la moneda respecto a su comportamiento en la última semana, tenga en cuenta los valores de esta tabla.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Domingo 29 de marzo de 2026 3590.4 3711.6 3668.89 Sábado 28 de marzo de 2026 3588.4 3710 3668.89 Viernes 27 de marzo de 2026 3593.6 3714.8 3675.29 Jueves 26 de marzo de 2026 3592.8 3713 3688.46 Miércoles 25 de marzo de 2026 3599 3716.6 3700.67 Martes 24 de marzo de 2026 3595.2 3716.2 3704.87 Lunes 23 de marzo de 2026 3598.4 3722.4 3704.87 Domingo 22 de marzo de 2026 3598.4 3722.8 3704.87

Finalmente, si lo que desea analizar es el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,600 3,750 150 Amerikan Cash 3,650 3,700 50 Cambios Kapital 3,630 3,680 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,640 3,680 40 Latin Cambios 3,620 3,690 70 Money Cambios WC 3,650 3,700 50

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

Analistas advierten que el precio del dólar podría variar de manera significativa al cierre del 2026. Foto: 123RF

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.