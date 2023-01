Dólar está perdiendo ‘round’ con el peso colombiano, así va la valorización de la moneda local este año

Al 2023 se le teme. Puede ser un año complejo, dicen algunos análisis, que todavía hablan de riesgo de recesión económica, pese a que los líderes mundiales que participaron en Davos (Suiza) tienen otra visión muy distinta (están más optimistas).

Pero en el caso del dólar, las cosas pintan mejor para el peso colombiano que, inclusive, en lo que va corrido del año, sería la moneda que ha logrado mayor valorización, si se descuenta lo sucedido con el rublo (de Rusia), que ha sido intervenido para mantenerlo fuerte.

“El peso colombiano comienza el año como la moneda más fuerte del mundo con una valorización de 6,55 % (sin contar al intervenido rublo)”, sostuvo Felipe Campos, de la firma Alianza Valores.

En el escalafón de monedas, el peso chileno aparece con un impulso de 4,5 % frente al dólar, mientras que el mexicano ha avanzado 3,35 %.

“Ahora no solo está para abajo el dólar, sino que lo más probable es que vayamos cerrando la brecha con la región”, enfatizó el analista.

¿Vale la pena comprar la moneda?

En ese contexto, desde la perspectiva de Felipe Campos, aunque el año apenas empieza y puede haber sorpresas con la moneda estadounidense, mientras el dólar esté abajo, es conveniente comprar.

Este lunes 23 de enero, en el inicio de la que prácticamente es la última semana de enero, el dólar no solo cotizó a la baja, sino que cerró la jornada perdiendo 81 pesos en comparación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM). En consecuencia, para el martes 24 de enero arrancará en 4.550,53 pesos, según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Hay que recordar que para el país tampoco es buena noticia que la divisa se debilite tanto, teniendo en cuenta que Colombia requiere de ingresos provenientes de los productos que exporta, en particular de los combustibles, que le generan gran parte de la renta a esta nación.

Hay expectativa frente a la manera en la cual pueden pegar los mensajes del gobierno con temas que se avecinan, como la reforma pensional y la de la salud. - Foto: istock

Mensaje de MinMinas en Davos no afectó

El peso colombiano no parece haber sentido ningún efecto luego del mensaje emitido por la ministra de Minas, Irene Vélez, durante su intervención en el foro de Davos (Suiza), durante la semana pasada.

Algunos analistas hicieron sus cábalas y orientaron sus opiniones a un par de hipótesis, entre las cuales hay que mencionar que lo sucedido pudo deberse a que el tema político frente a la exploración petrolera ya no afecta fuertemente los mercados, pues los inversionistas han escuchado la idea de no hacer más exploración petrolera, sino de utilizar los contratos ya firmados.

Irene Vélez, ministra de Minas, en Davos (Suiza). - Foto: Foro Económico Mundial.

La disyuntiva es para cuánto tiempo alcanzarán los combustibles fósiles, que son los mayores aportantes de ingresos públicos, vía dividendos Ecopetrol y renta petrolera.

De hecho, este lunes 23 se conoció que en el país aumentó la producción petrolera de noviembre, logrando cifras que no se veían desde abril de 2020. No obstante, el precio del combustible ha cotizado a la baja y en épocas pasadas había una relación directa entre el bajo precio del petróleo y el aumento en el precio del dólar, tendencia que ya no es tan así.

Para algunos analistas, la voz del ministro José Antonio Ocampo, quien ha sido polo a tierra con los mensajes de varios representantes del gobierno, sería lo que tendría un efecto local sobre la relación dólar peso colombiano.