Atención: dólar hoy en Colombia no para de caer y está cada vez más barato

El precio del dólar en Colombia sigue en caída libre y este lunes -23 de enero- cedió más de 60 pesos en su apertura y regresó a la barrera de los 4.500, afectado por la expectativa de los inversionistas sobre el futuro de las tasas de interés y la reunión del Banco de la República a finales de esta semana, donde se definirán las nuevas medidas del Gobierno Nacional para enfrentar la creciente inflación y regresar la tranquilidad a los mercados.

De acuerdo con los valores de apertura para esta jornada en la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa arrancó sobre los 4.570 pesos, cediendo de esta forma 61 pesos y 40 centavos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.631,40 pesos; en respuesta a los desplomes con los que terminó en sesiones anteriores.

Apertura Divisas 23 de enero - Foto: B V C

Además de marcar una apertura a la baja, las primeras operaciones del día para el dólar han estado marcadas por una tendencia decreciente, con la que ya toca mínimos de 4.530 pesos, mientras que su máximo alcanza apenas los 4.570, es decir que no supera su primer precio en esta jornada. Con corte a las 9:00 de la mañana, el costo promedio en el mercado local es de 4.542 pesos con 83 centavos; el cual marca una caída de casi 100 pesos, solo en el arranque, mientras no se avizora una posible recuperación.

De acuerdo con los expertos, esta nueva caída obedece principalmente a la pérdida de confianza que se ha registrado recientemente en los Estados Unidos, donde nació una nueva polémica por cuenta de la deuda pública que ya está tocando su techo y ante esto la Casa Blanca busca ampliar el cupo de endeudamiento, mientras la oposición en este país acusa al gobierno de derroches de dinero en tiempos de austeridad.

Apertura Divisas 23 de enero - Foto: B V C

Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, advirtió la semana pasada que Estados Unidos podría caer en una recesión y “causar una crisis financiera global” si no cumple los pagos, mientras el Congreso se prepara para un enfrentamiento sobre el límite de aumento de deuda. Esto ha hecho que caiga por ahora la confianza del dólar y baje la demanda en los mercados de divisas.

Los comentarios de Yellen a la cadena CNN desde Senegal llegaron mientras el Tesoro estadounidense comenzó a tomar “medidas extraordinarias” esta semana para evitar un incumplimiento de pagos, cuando el país alcanzó el techo de deuda de 31,4 billones de dólares. Sin embargo, estas medidas solo ayudan por un tiempo limitado, probablemente por menos de seis meses, según el Tesoro.

En el contexto local, por ahora la atención se centra en la reunión que sostendrán los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República el próximo viernes -27 de enero- en la que decidirán si aumentan o no las tasas de interés para febrero, teniendo en cuenta que la inflación se resiste a ceder y que urgen medidas para enfriar la economía y debilitar el consumo entre los colombianos.

La decisión que se anuncie por parte del Emisor será fundamental para determinar si se mantiene o no la relativa calma que por ahora persiste entre los inversionistas locales o, por el contrario, se aviva el miedo a una crisis y con esto se desvaloriza el peso colombiano. Las proyecciones ubican este dato mayoritariamente en el 13 %, aunque un pequeño porcentaje de analistas e inversores esperan que el aumento sea un poco menor, teniendo en cuenta que la inflación para ellos ya tocó techo.

Por otra parte, de acuerdo con las proyecciones del Banco de la República, en su Encuesta de Expectativas Mensuales, por ahora los expertos esperan que esta divisa se mantenga entre los 4.650 y 4.700 pesos durante la última semana de enero, lo que en primera oportunidad se podría interpretar como la posibilidad de un repunte en las jornadas que vienen, con el que su cotización podría ganar cerca de 100 pesos.

En todo esto también hay que tener presente que los precios del petróleo registraron un nuevo avance el viernes, impulsados por la perspectiva de la reactivación en China y el inicio de las festividades del año nuevo en ese país, que estimula la demanda.

Apertura Divisas 23 de enero - Foto: B V C

Así el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo ganó 1,70 % a 87,63 dólares en Londres. En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en febrero ganó 1,21 % a 81,31 dólares, un máximo al cierre en dos meses. Se trata del octavo cierre al alza del WTI en diez días.

¿Dónde y cómo comprar y vender dólares en Colombia para aprovechar los precios bajos?

Siempre que el dólar sube o baja de precio en las diferentes economías del mundo, no faltan aquellas personas que ven estos movimientos financieros como una oportunidad para generar mayores ingresos o crear un ahorro en divisa extranjera que se capitalice con el tiempo y de esta forma generar una rentabilidad a futuro. También están aquellos que viven de lo que se conoce como “especulación de divisas” y siguen de cerca el movimiento de esta moneda, con el fin de comprar y vender cuando sea necesario.

El año pasado, el dólar tocó techos por encima de los 5.000 pesos, poniendo más presión a la inflación. Aunque ha corregido al inicio de 2023, su volatilidad se mantiene. - Foto: getty imagenes

De acuerdo con los expertos, no es malo, ni ilegal aprovechar las subidas y bajadas del dólar para hacer negocios, puesto que esta es la raíz del sistema financiero y el mundo capitalista, en el que todo tiene un precio y este se rige por la ley de oferta y demanda. No obstante, hay que tener cuidado, conocer conceptos básicos de este negocio y buscar una buena asesoría para no caer en manos de estafadores.

Con el fin de conocer mejor este mundo y entender un poco mejor sus vericuetos, SEMANA habló con Andrés Moreno Jaramillo, economista y asesor experto en mercados bursátiles y de divisas, quien aseguró que lo primero es tener claro para qué se van a comprar dólares, para que de esta forma se pueda elegir mejor el camino y evitar dolores de cabeza, por ejemplo, con los impuestos o cobros extras, que en muchas ocasiones se terminan pagando de forma innecesaria.

Dólar - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Algunas personas necesitan hacer pagos en el exterior, hacen trabajos en el exterior y le pagan en otras divisas, se van a ir de viaje y tienen que cambiar sus pesos o simplemente quieren comprarlos para tenerlos ahí guardados esperando a que suban. En cada uno de estos escenarios hay una recomendación y por eso se debe tener muy claro qué es lo que se quiere hacer, para no cometer errores”, explicó este analista.

Opciones para comprar y vender dólares en Colombia

Si bien existe la creencia generalizada de que se compran dólares cuando están baratos y se venden una vez su precio ha subido; para este experto la situación es un poco más compleja, ya que si bien se pueden ganar unos ingresos extras, se podrían perder oportunidades de capitalizar estos recursos en el largo plazo y aprovechar mucho mejor las condiciones venideras para las bolsas de valores.

Un hombre caucásico arrojando dinero a una lavadora - Foto: Getty Images

Abrir una cuenta en el extranjero: Esta es una alternativa viable para aquellas personas que reciben dinero del exterior o hacen pagos de servicios por fuera del país. Con este método, quienes lo pongan en práctica se evitan tener que acudir constantemente a casas de cambio para convertir sus pesos en dólares y luego de esto buscar un punto donde se reciban estos últimos en consignación.

“Hay instituciones financieras en las que muchas personas hacen una consignación o una transferencia en pesos y de inmediato la cuenta a la que llega ese dinero lo transforma en dólares, haciendo todo mucho más fácil”, dijo Andrés Moreno.

El término dólar blue se usa generalmente en Argentina. - Foto: Getty Images

Casas de cambio: Esta opción es la más conocida y es apropiada para aquellas personas que van a realizar un viaje y necesitan pasar su dinero a esta moneda extranjera. También sirve para aquellos que no son ávidos negociantes de esta divisa y solo buscan aprovechar que su precio está bajo, para guardarlos y esperar a que aumenten y luego venderlos, generando así una rentabilidad a largo o mediano plazo.

“Esto es, como se dice popularmente, guardar los dólares bajo el colchón y si bien suena atractivo, puede llegar a ser muy peligroso y generalmente no es recomendable para montos superiores a los 3.000 o hasta 6.000 dólares, ya que se podría convertir en un riesgo muy grande para las personas tener tanto dinero guardado”, indicó.

Grupo de billetes de cien dólares estadounidenses dispersos que se mueven con el viento, aislados en fondo blanco con espacio de copia. Imagen de representación 3D nítida de alta resolución. - Foto: Getty Images

Aplicaciones digitales: Estas son herramientas que funcionan por medio de pagos digitales que las personas pueden hacer en su moneda local y esta de inmediato las convierte a dólares y los deposita en una billetera digital, ya sea para tenerlos guardados y venderlos más adelante o hacer pagos en sitios internacionales que solo aceptan esta divisa a cambio de sus productos.

“Las personas pagan por PSE y lo que hacen estas aplicaciones es inmediatamente ir y comprar los dólares y hacen la conversión y registra el dinero ingresado en la cuenta de cada persona, es fácil, sencillo, pero como ya dije antes, es bueno que las investiguen bien y sepan en cuál pondrán su dinero para que no sean víctimas de estafas”.

Dinero, finanzas, antecedentes de concepto de negocio. Billetes de dólares estadounidenses, rascacielos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Criptomonedas: Frente a este último caso, Andrés Moreno recomienda hacerlo solo si se conoce a fondo este mecanismo o hay la intermediación de un experto en mercados financieros que esté pendiente de todo. Este sistema, muy parecido a la compra del bitcoin, opera con base en la referencia en el USDT, que es una stablecoin o moneda estable, es decir, que tiene un respaldo en riqueza fijo y tangible.