Dólar más caro: la divisa cierra la jornada con marcado incremento en su valor

El dólar estadounidense terminó la jornada del 6 de octubre en Colombia con una cotización de $ 3.241, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

Dólar vuelve a caer en Colombia y se ubica por debajo de $ 3.200, pero ahora enfrenta nuevas presiones

Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto para consumidores como para empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $ 32 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $ 3.209.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.176. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.244 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $ 3.190. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.215.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.080 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 602 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió en agosto más de lo esperado y llegó a su nivel más alto desde marzo de 2025, impulsado por las importaciones de petróleo y productos tecnológicos como los chips, informó el martes el Gobierno.

La brecha comercial de la mayor economía del mundo se disparó un 13,7 % hasta los 105.600 millones de dólares, de acuerdo con los datos publicados por el Departamento de Comercio.

Esto fue mayor que los 102.000 millones de dólares proyectados según un consenso de MarketWatch.

Los flujos comerciales de Estados Unidos oscilaron de forma significativa con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, dado que las empresas buscaron adelantarse a los aranceles impuestos por el mandatario a los socios comerciales del país.

En agosto, las importaciones estadounidenses aumentaron un 4,3 % hasta los 420.800 millones de dólares, impulsadas por el crudo, el oro, los semiconductores y la maquinaria industrial.

Precio del dólar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las exportaciones de Estados Unidos subieron un 1,4 % hasta los 315.200 millones de dólares, en parte por los envíos energéticos.

Las últimas cifras, ajustadas por estacionalidad, pero no por inflación, también reflejan un incremento de los precios globales de la energía debido a la guerra en Oriente Medio.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero llevaron a Teherán a bloquear el estrecho de Ormuz —una vía marítima clave para el transporte mundial de hidrocarburos—, lo que disparó los precios del petróleo.

*Con información de AFP.