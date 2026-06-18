Dólar registró bajo movimiento y aumentó su precio: así se cotizó en el mercado oficial este 18 de junio

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 18 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores con un precio de $3.441, lo que significó un aumento de $2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.439.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $38, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.479.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.483, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.433. El promedio cotizado se encuentra en $3.459.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,234 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 704,41.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,73 %, llegando a las 100,595 unidades.

La moneda americana ha fluctuado de manera importante. Foto: stock.adobe.

Wall Street abre al alza y se recupera después de la Fed

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el jueves, un rebote tras las caídas registradas la víspera por la mención de la Reserva Federal (Fed, banco central) de un posible aumento de las tasas de interés.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq ganaba un 1,55 %, el S&P 500 subía 1,17 %, mientras que el Dow Jones avanzaba un 0,76 %.

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Las bolsas de París, Fráncfort y Milán cerraron al alza el jueves, aprovechando una nueva caída de los precios del petróleo tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para acabar con la guerra en Oriente Medio.

Wall Street abre al alza y se recupera después de la Fed Foto: getty images

París subió un 0,44 %, Fráncfort un 0,37 % y Milán un 0,18 %, mientras que Madrid cerró con una baja del 0,09 % y Londres del 1,04 %, lastrada por sus grandes petroleras.