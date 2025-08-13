Suscribirse

Dólar se impulsó al alza este miércoles, pero con poca variación: precio oficial del 13 de agosto

Este fue el cierre de la moneda americana este miércoles.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 7:33 p. m.
Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.
El dólar americano se comportó con una tendencia alcista este miércoles. | Foto: istock

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 13 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.029, lo que significó una reducción de $12 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.017.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $19, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.010.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.033, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.010. El promedio cotizado se encuentra en $4020.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,223 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1,007.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 13 de agosto: así se mueve la divisa

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de -0,28 % llegando a las 97,652 unidades.

Trump quiere reunión tripartita con Putin y Zelenski “casi inmediatamente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que quiere organizar una segunda reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, poco después de la cumbre del viernes en Alaska, esta vez con la participación del dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El presidente Donald Trump grita a los periodistas mientras observa el terreno desde la azotea sobre la columnata que da al Ala Oeste de la Casa Blanca, el martes 5 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump ha causado un gran revuelo político en el mundo tras su llegada al poder. | Foto: AP

“Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una segunda reunión”, declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa.

Trump prevé reunirse con Putin el viernes en una base militar estadounidense en Alaska para intentar encontrar una solución a la guerra que Moscú libra en Ucrania desde hace más de tres años.

Contexto: Precios del petróleo a la baja a pesar de tregua entre Estados Unidos y China

“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente”, declaró a periodistas.

“Me gustaría tenerla casi inmediatamente, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si quieren que yo esté presente”, añadió.

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin el viernes.

“Si considero que no es apropiado celebrarla porque no hemos obtenido las respuestas necesarias, entonces no habrá una segunda reunión”, declaró.

También advirtió que Rusia se enfrentaría a “consecuencias muy graves” si no acepta poner fin a la guerra. No entró en detalles.

Cuando un periodista le preguntó si creía que sería capaz de convencer a Putin de que deje de atacar a civiles en Ucrania, Donald Trump respondió que había tenido esta conversación varias veces con su homólogo ruso.

“Y luego llego a casa y veo que un cohete impactó en una residencia de ancianos, o un cohete impactó en un edificio de apartamentos, y hay gente muerta en la calle. Así que creo que la respuesta es no”, afirmó.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus críticas hacia el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, acusándolo de sabotear un plan de paz propuesto por Washington para poner fin al conflicto con Rusia.
El presidente estadounidense Donald Trump busca una reunión con Zelenski. | Foto: Getty Images

El presidente también declaró que tuvo una “muy buena llamada” telefónica con dirigentes europeos, incluido Zelenski, para hablar de la cumbre del viernes.

“Le daría un 10” a la llamada, muy, muy amable", declaró a periodistas durante un acto en el Kennedy Center, un prestigioso centro cultural de Washington.

