Dólar en casas de cambio para este 13 de agosto: así se mueve la divisa
Si desea conocer la fluctuación en establecimientos profesionales del cambio, siga estos precios.
El 13 de agosto, el valor del dólar presentó fluctuaciones en las casas de cambio de Colombia. De acuerdo con un análisis realizado en varios puntos de intercambio, la tasa promedio de compra se ubicó alrededor de $ 3.907, mientras que la de venta alcanzó aproximadamente los $ 4.006.
A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá $ 3.956 - $ 4.013
- Cali $ 3.935 - $ 4.050
- Cartagena $ 3.850 - $ 4.100
- Cúcuta $ 3.950 - $ 3.990
- Medellín $ 3.831 - $ 3.979
- Pereira $ 3.920 - $ 4.000
De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Miércoles 13 de agosto de 2025 $ 3.907 - $ 4.006
- Martes 12 de agosto de 2025 $ 3.907 - $ 4.006
- Lunes 11 de agosto de 2025 $ 3.917 - $ 4.018
- Domingo 10 de agosto de 2025 $ 3.918 - $ 4.020
- Sábado 9 de agosto de 2025 $ 3.918 - $ 4.020
- Viernes 8 de agosto de 2025 $ 3.915 - $ 4.019
- Jueves 7 de agosto de 2025 $ 3.925 - $ 4.025
- Miércoles 6 de agosto de 2025 $ 3.925 - $ 4.025
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade $ 3.900 - $ 4.050
- Amerikan Cash $ 3.950 - $ 4.000
- Cambios AG $ 4.030 - $ 4.080
- Cambios Kapital $ 3.950 - $ 3.990
- Cambios Vancouver $ 3.960 - $ 3.990
- El Condor Cambios $ 3.900 - $ 4.000
- EuroDolar $ 3.970 - $ 4.040
- Latin Cambios $ 3.960 - $ 4.020
Tenga en cuenta que ahorrar en divisas fuertes como el dólar suele ser más conveniente que hacerlo en pesos colombianos, dado que esto protege el valor del dinero frente a la devaluación y la inflación interna.
El peso colombiano es una moneda emergente que tiende a ser más volátil y vulnerable a factores como la caída de los precios del petróleo, la inestabilidad política o cambios en los mercados internacionales.
En cambio, el dólar, al ser la principal moneda de reserva mundial, mantiene mayor estabilidad y aceptación global, lo que facilita inversiones o compras en el exterior sin perder valor por variaciones cambiarias.