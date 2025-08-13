Dólar en casas de cambio para este 13 de agosto: así se mueve la divisa

El 13 de agosto, el valor del dólar presentó fluctuaciones en las casas de cambio de Colombia. De acuerdo con un análisis realizado en varios puntos de intercambio, la tasa promedio de compra se ubicó alrededor de $ 3.907, mientras que la de venta alcanzó aproximadamente los $ 4.006.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá $ 3.956 - $ 4.013

$ 3.956 - $ 4.013 Cali $ 3.935 - $ 4.050

$ 3.935 - $ 4.050 Cartagena $ 3.850 - $ 4.100

$ 3.850 - $ 4.100 Cúcuta $ 3.950 - $ 3.990

$ 3.950 - $ 3.990 Medellín $ 3.831 - $ 3.979

$ 3.831 - $ 3.979 Pereira $ 3.920 - $ 4.000

El dólar es la moneda extranjera más utilizada en las transacciones internacionales de Colombia. | Foto: Adobe Stock

De otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Miércoles 13 de agosto de 2025 $ 3.907 - $ 4.006

$ 3.907 - $ 4.006 Martes 12 de agosto de 2025 $ 3.907 - $ 4.006

$ 3.907 - $ 4.006 Lunes 11 de agosto de 2025 $ 3.917 - $ 4.018

$ 3.917 - $ 4.018 Domingo 10 de agosto de 2025 $ 3.918 - $ 4.020

$ 3.918 - $ 4.020 Sábado 9 de agosto de 2025 $ 3.918 - $ 4.020

$ 3.918 - $ 4.020 Viernes 8 de agosto de 2025 $ 3.915 - $ 4.019

$ 3.915 - $ 4.019 Jueves 7 de agosto de 2025 $ 3.925 - $ 4.025

$ 3.925 - $ 4.025 Miércoles 6 de agosto de 2025 $ 3.925 - $ 4.025

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade $ 3.900 - $ 4.050

$ 3.900 - $ 4.050 Amerikan Cash $ 3.950 - $ 4.000

$ 3.950 - $ 4.000 Cambios AG $ 4.030 - $ 4.080

$ 4.030 - $ 4.080 Cambios Kapital $ 3.950 - $ 3.990

$ 3.950 - $ 3.990 Cambios Vancouver $ 3.960 - $ 3.990

$ 3.960 - $ 3.990 El Condor Cambios $ 3.900 - $ 4.000

$ 3.900 - $ 4.000 EuroDolar $ 3.970 - $ 4.040

$ 3.970 - $ 4.040 Latin Cambios $ 3.960 - $ 4.020

Su valor influye directamente en el precio de productos importados, como tecnología y vehículos. | Foto: Agencia:123rf

Tenga en cuenta que ahorrar en divisas fuertes como el dólar suele ser más conveniente que hacerlo en pesos colombianos, dado que esto protege el valor del dinero frente a la devaluación y la inflación interna.

El peso colombiano es una moneda emergente que tiende a ser más volátil y vulnerable a factores como la caída de los precios del petróleo, la inestabilidad política o cambios en los mercados internacionales.

En cambio, el dólar, al ser la principal moneda de reserva mundial, mantiene mayor estabilidad y aceptación global, lo que facilita inversiones o compras en el exterior sin perder valor por variaciones cambiarias.