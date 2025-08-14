Suscribirse

Dólar terminó al alza este jueves 14 de agosto: precio oficial

Este fue el movimiento del billete verde en la bolsa colombiana.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 7:13 p. m.
Crecimiento económico e inversión
Este fue el comportamiento del dólar este viernes. | Foto: Getty Images

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio con alta volatilidad. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 14 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.053, lo que significó una reducción de $33 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.020.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $7, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.040.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.055, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.038. El promedio cotizado se encuentra en $4.048.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 721,94 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 672,20.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,40 % llegando a las 98,057 unidades.

El bitcoin bate un nuevo récord y supera los 124.000 dólares

El bitcoin alcanzó un nuevo máximo el jueves por la mañana en las primeras operaciones bursátiles asiáticas, al superar por primera vez la barrera de los 124.000 dólares, impulsado por una legislación favorable y la subida de las acciones en Estados Unidos.

¿Por qué un activo volátil como el bitcóin está en auge en momentos de incertidumbre? Es una de las preguntas en el mercado.
El bitcóin ha registrado un buen crecimiento durnate los últimos meses. | Foto: adobe stock

La estrella de las criptomonedas batió su anterior récord del 14 de julio (123.205 dólares), al tocar brevemente los 124.500 dólares antes de retroceder.

Hacia las 02H35 GMT, se cotizaba a unos 123.400 dólares por unidad.

Las acciones estadounidenses cerraron con fuertes subidas el miércoles en Wall Street, donde el índice ampliado S&P 500 y el tecnológico Nasdaq terminaron con récords, lo que contribuyó al alza de la criptomoneda.

El bitcoin lleva varios meses en avance, apalancado también por el clima legislativo favorable a las criptomonedas creado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“El mercado de las criptodivisas se beneficia de unas condiciones fundamentales muy favorables”, recordó recientemente Samer Hasn, analista de mercado de XS.com.

En el plano normativo, las batallas legales importantes emprendidas por la autoridad reguladora estadounidense del sector también fueron cerradas.

Donald Trump
Donald Trump ha ocasionado con sus decisiones un fuerte movimiento en los mercados. | Foto: The Washington Post via Getty Im

Según Hasn, Trump también podría estar inclinado a acelerar la integración de las criptomonedas en el sistema financiero nacional y a levantar restricciones adicionales, dada su creciente implicación y la de su familia en ese sector.

