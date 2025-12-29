Economía

Duro golpe a trabajadores independientes por aumento del salario mínimo en 2026: seguridad social sería impagable

Estos son los cálculos que deberán hacer quienes trabajan de manera independiente en el país.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

30 de diciembre de 2025, 4:04 a. m.
Esto es lo que debe saber sobre la cotización del PILA para trabajadores en 2026.
Esto es lo que debe saber sobre la cotización del PILA para trabajadores en 2026. Foto: Getty Images

Tras la definición de un nuevo salario mínimo en Colombia, que aumentó cerca del 23,7% y se ubicó en un valor de $ 1.746.882, son varios los efectos directos e indirectos que tendrían los trabajadores y, entre ellos, los independientes. Es decir, aquellos que se autoemplean y no están adscritos a una empresa o tienen un empleador.

Esto debido a que el pago de la seguridad social también sube para estos trabajadores y se estima que para 2026, este quedaría en un valor sobre los 500.000 pesos.

Así sería el cambio.
Así sería el cambio. Foto: ADOBE STOCK

De hecho, los aumentos que se han hecho estiman que un trabajador independiente ha tenido que pagar un 37 % de seguridad social entre 2022 y 2025.

La normativa colombiana indica que la base de cotización de los trabajadores independientes se fije exclusivamente por el mínimo sin incluir el auxilio de transporte. La base ahora sería del nuevo valor, $1.746.882. Ningún trabajador puede aportar por debajo de este salario.

Hay 105 comités inscritos ante la Registraduría para las elecciones del 2026. Muchos están en proceso de recolección
También se verían impactados los trabajadores independientes. Foto: El País

Si un trabajador independiente recibe este salario exacto, deberá calcular los siguientes valores.

Aporte a salud (12,5%)

  • En 2025 debía pagar $177.938
  • En 2026 deberá pagar $218.863

Aporte a pensión (16%)

  • En 2025 debía pagar $227.760
  • En 2026 deberá pagar $280.145
ARL - riesgos laborales (0,522%)

  • En 2025 debía pagar $7.431
  • En 2026 deberá pagar $9.140

Total de pago de seguridad social

  • Para 2025, el total a pagar en seguridad social era de $413.129
  • Para 2026, el total a pagar por seguridad social será de $508.148
Salario Mínimo 2026
Esto es lo que subirá el mínimo para 2026. Foto: Adobe Stock

Muchos de los trabajadores que desarrollan sus labores de manera independiente se encuentran preocupados, pues este impacto afectará su labor y también sus ingresos. Por ello, muchos esperan que al Congreso llegue algún proyecto que redefina estos criterios de cotización de seguridad social para trabajadores que realizan sus labores de manera independiente.

