Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: “Populismo e irresponsabilidad”

Según anunció el presidente, el salario para el próximo año será de 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 12:46 a. m.
Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7 %.
Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7 %. Foto: Presidencia

A través de una alocución, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo para el año 2026 a $ 2.000.000, incluido el auxilio de transporte. Esto equivale a un incremento del 23,7 %.

Políticos de todos los frentes reaccionaron al anuncio, calificando la decisión como populista y advirtiendo posibles repercusiones en términos de inflación, informalidad y desempleo.

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, arremetió contra el presidente: “¡Bienvenidos al chavismo colombiano! ¡Populismo e irresponsabilidad en toda su expresión!“.

En la misma línea, Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, opinó en redes sociales.

"Las centrales obreras pidieron un incremento del 16% del salario mínimo y Gustavo Petro acaba de anunciar un aumento superior al 23%. Por cálculo electoral actúa de forma populista, sin atender los efectos en materia de inflación, informalidad y desempleo. Petro es Chávez", manifestó.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, dijo que se trata de un “aumento irresponsable” y que el próximo gobierno deberá compensar el alza.

“El aumento irresponsable del 23% del salario mínimo decretado por Petro debe ser asumido por los políticos. El próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático y acabar el derroche para darle paso a una gran reducción de impuestos a las empresas que compense el alza”, dijo en redes sociales.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, hizo una fuerte advertencia, también relacionando la decisión de Gustavo Petro con antecedentes en Venezuela.

“Esto ya lo vivimos con Chávez: aumentos nominales que destruyen el poder adquisitivo, cierran empresas y empujan a la informalidad. Populismo que nos saldrá muy caro", escribió.

Por otro lado, Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, celebró que los colombianos tengan mayores ingresos: “Siempre será una buena noticia”.

Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026: quedó en $ 1.746.882, sin auxilio de transporte, tras un incremento del 23,7 %. Estos son los detalles

Sin embargo, resaltó que “cuando el costo de vida sube más rápido que el salario, ese aumento no se traduce en bienestar”.

“Desde enero, servicios, arriendos, transporte y trámites serán más caros. El resultado no es más capacidad de consumo, sino frustración: el aumento se evapora. Un salario mínimo responsable debe ir acompañado de una economía que no encarezca la vida ni ponga en riesgo el empleo. Sin eso, los anuncios se quedan en populismos, no en soluciones reales”, manifestó.

Mario Hernández, candidato al Senado por el Centro Democrático y empresario, dijo que “el regalo de Navidad del presidente todo más caro a partir del 1 enero de 2026″.

Y explicó que se pierde productividad, competitividad y sube la inflación.

“Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece. No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, agregó.

Leonor Espinosa, candidata a la Cámara de Representantes del Partido Liberal, también calificó de irresponsable la decisión.

“La improvisación no es política pública y en un año sabremos si el aumento del salario mínimo del 23% fue justicia social o irresponsabilidad económica, porque en un país como Colombia, con alta informalidad y baja productividad, sin medidas complementarias, generará más inflación, menos empleo formal y más desigualdad", sostuvo.

El panorama, con un salario mínimo de 2 millones de pesos, preocupa a gremios y sectores políticos por posibles repercusiones, así como genera comparaciones con el expresidente venezolano Hugo Chávez.

