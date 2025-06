A su vez, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) señaló que este violento hecho no solo atenta contra la vida de un líder político, sino también contra los valores más fundamentales de la democracia y vulnera el derecho de todos los ciudadanos a participar libremente en la vida política del país.

“La democracia se construye desde las ideas, el respeto y el diálogo, nunca desde la violencia o la intimidación. Ninguna forma de violencia puede tener cabida en el debate público ni en la vida política del país. Hacemos un llamado para que estos hechos no queden en la impunidad y se proteja la integridad de quienes participan activamente en democracia”, dijo en un comunicado la ACP.

Y agregó: “Colombia no puede retroceder a los tiempos de intimidación y miedo. La pluralidad de ideas es una fortaleza, no una amenaza, y solo con garantías plenas para el ejercicio político será posible avanzar hacia un país más justo, seguro y democrático”.

Una velatón por la vida de Miguel Uribe se dio a las afueras de la Fundación Santa Fe, donde está internado. (Photo by RAUL ARBOLEDA / AFP) | Foto: AFP

Y agregó: “¡Así NO! De la infamia y la violencia verbal solo trae más violencia física y perturbación de la vida en sociedad. ¡Así No presidente Petro! Hoy @MiguelUribeT fue víctima de un atentado”, publicó José Félix Lafaurie Rivera, presidente del gremio, en su cuenta de X reclamándole al mandatario por su reciente ataque en redes a Miguel Uribe.

Para Anato, este hecho “cobarde y lamentable” no solo es un ataque directo a la integridad de Uribe Turbay, “sino también hacia los principios de la democracia y la estabilidad institucional y es señal de intolerancia que busca intimidar y silenciar el legítimo derecho de participar en la vida pública.La violencia política no puede ni debe tener espacio en una sociedad en la que buscamos el desarrollo y el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la imagen internacional de nuestro país. Este tipo de hechos repercuten profundamente en sectores estratégicos como el turismo, un importante motor para la economía de Colombia y la generación de empleo. La percepción de inseguridad afecta directamente la decisión de miles de visitantes internacionales que eligen nuestro país como destino. El país necesita firmeza, diálogo y compromiso colectivo para que la violencia no nos arrebate lo que juntos hemos construido.”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.