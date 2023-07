Atentos: el dólar por fin bajó de los $4.000 este 18 de julio. Este martes se registra el precio más bajo en los últimos 13 meses y se cotiza en $3.980

El dólar en Colombia no ha parado de dar sorpresa, nada más a mitad del mes de julio ha comenzado a bajar con fuerza en el país. Los analistas proyectan que de acuerdo con los valores registrados, la moneda norteamericana puede llegar a los 3.900 pesos.

“Los datos chinos no dejan de decepcionar”, abundó John Kilduff, de Again Capital. “Los precios del crudo sufrirán mientras no tengamos claridad sobre las intenciones de China para salir de esta situación económica”, añadió.