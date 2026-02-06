Economía

El euro cierra con alza pronunciada en la tarde del 6 de febrero de 2026

La divisa ha fluctuado su precio en los últimos días.

Redacción Economía Revista Semana

6 de febrero de 2026, 8:05 p. m.
Foto: Getty Images

El euro es la moneda oficial en 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea, lo que representa una porción significativa de la economía mundial.

Las variaciones en el valor del euro pueden reflejar el estado económico y las políticas monetarias de esta región clave, convirtiéndolo en un indicador importante para inversores y ahorradores.

Debido a su estabilidad en el ámbito global y su comportamiento frente a otras monedas, muchas personas eligen adquirir euros y ahorrar en esta divisa por diversas razones, como proteger su dinero de la volatilidad o de posibles crisis económicas en sus economías locales.

Foto: NurPhoto via Getty Images

Cotización del euro en casas de cambio

Este viernes, 6 de febrero de 2026, el euro en Colombia se encuentra a un valor de $4,374. En las casas de cambio, se compra a $4,300 y se vende a $4,400.

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analicen los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si se trata de un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

