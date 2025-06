El lado flaco del Pacto por el crédito. Así les ha ido a los pequeños negocios que tocan puertas en los bancos

A Héctor Javier Galindo, vocero de la Mesa Nacional de Tenderos, le pareció sorprendente que, durante tres días, los grandes banqueros y reconocidos financistas hablaran de incertidumbre en la economía colombiana. Para ellos, esa palabra es pan de cada día, pues no tienen otra opción que resolver a diario el reto de rebuscarse para cumplir con las exigencias que les plantea la cotidianidad.

Para los grandes banqueros, las preocupaciones ahora ya no son las de tener liquidez y no poder colocar los créditos porque las tasas de interés espantaban a los usuarios. Ahora los trasnocha el nuevo costo de emplear más gente si se aprueba la reforma laboral; o el tener que adelantarle a la Dian una retención en la fuente más alta; o los mensajes que salen desde el Gobierno y al generar incertidumbre están frenando la inversión, como lo mencionó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la junta directiva del Grupo Aval.

Entre tanto, en el medio en el que se mueven los negocios que representa Galindo, los desvelos provienen de la necesidad de adquirir un crédito accesible para adquirir las pacas de arroz que van a comprar a las tiendas los habitantes del barrio, o las cajas de cerveza que deben estar en los estantes el jueves, de manera que puedan venderlas durante el fin de semana, según relató en su testimonio. “Esas realidades no las tiene en cuenta el sistema financiero y son las que llevan a los dueños de pequeños negocios a tener que aterrizar en el gota a gota”.

Fueron esos pequeños negocios que iban a tocar la puerta en un banco buscando plata, pero que para las entidades financieras no cumplían los requisitos o tenían que aceptar tasas más altas por el nivel de riesgo de impago que representan, los que quedaron entre los priorizados en el llamado Pacto por el Crédito. “Estábamos ninguneados. Hablaban de las mipymes en términos generales y allí entraba la pequeña y la mediana empresa, pero la microempresa no, y ese segmento es el 93 por ciento de las unidades productivas del país, para el cual nunca se había desarrollado una propuesta específica que atendiera sus necesidades crediticias”.

Galindo, por su parte, tiene sus reparos con los resultados, pues si bien es un avance que se haya reconocido a la economía popular de los barrios, de manera específica, hay varias tareas pendientes que no dejan fluir los créditos. “Se habla de más de 2 billones de pesos colocados en la economía popular, pero es algo que no está discriminado para qué es. Hasta ahora, el sistema financiero se había preocupado por prestar, sin saber a quién y para qué, y así como un médico tiene que conocer al paciente para saber qué remedio le conviene más, también acá se necesita lo mismo”, afirma Galindo.

Ese es justamente otro de los escollos que llevan a Galindo a señalar que el éxito del Pacto por el Crédito en el escenario de los pequeños negocios es parcial. “Como el sector financiero no conoce al paciente, presume que al prestarle se está arriesgando mucho. Pero el pobre es buena paga, cuando logra obtener uno un crédito lo cuida”, sostuvo.

El retrato de lo que está sucediendo en el acceso al crédito para la economía popular evidencia que no hay un sistema de medición que refleje la realidad con nitidez. El presidente de Davivienda hizo cálculos con las mipymes, y, según sus cuentas, los desembolsos promedio para ese tejido empresarial en el que no solo están los pequeños negocios, son de 40 millones de pesos por crédito. Esa cifra la multiplicó por dos millones de empresas en ese segmento y estimó que se habrían irrigado para ellos 80 billones de pesos, cifra a la que le agrega 30 billones de pesos más, que estarían saliendo a través de crédito de consumo. “Ese tipo de crédito no solo es para gasto improductivo, sino que en el 50 por ciento va a ese independiente que, en su mayoría, lo utiliza para comprar una moto que es su herramienta de trabajo, o para dotar de insumos a una peluquería”.