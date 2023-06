El llamado urgente que le hacen al Consejo Gremial para que el sector privado defienda la democracia colombiana

“El liderazgo gremial no está establecido para rendirle pleitesía a los políticos”, manifestó Luis Guillermo Echeverri.

Luis Guillermo Echeverri Vélez, quien es ganadero, abogado y economista agrícola, ha hecho un llamado urgente a los gremios en Colombia. A través de una carta, Echeverri se dirigió al Consejo Gremial que representan el sector productivo, a la Junta de Dirección Nacional de la ANDI, y expresó que es momento de entender que “sin verdadera democracia, no habrá empresas ni economía sostenible, sin lo cual no hay tributos ni generación de empleos, y por tanto no habrá asociaciones ni sindicatos”, puntualizó.

He hizo la siguiente advertencia: “¡Un presidente puede estar enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige!”.

Para el profesional, la problemática de Colombia se agravó con la conducta mafiosa que caracteriza al populismo, aliado al narcoterrorismo, ese es un grave problema. Pero cuando un líder revolucionario destructor de valor llega al poder, es porque la que está enferma y narcotizada es nuestra sociedad y al que tenemos que curar de las consecuencias de conductas de insensibilidad, indiferencia y corrupción, es al país.

Echeverri, en el documento sustentó que para él Colombia está en manos de una persona con un ego y una ambición que sobrepasa su capacidad para gobernar sin valerse de engaños y mentiras, que no es capaz de respetar la legalidad ni de construir nada diferente a su fama, a costa del empobrecimiento colectivo, propio de las tiranías populistas ideologizadas, que bien sabemos condenan naciones, países, Estados y sociedades enteras, a la esclavitud que representa la miseria absoluta, refiriéndose al presidente de la República Gustavo Petro.

“No subestimemos el hecho de que organizaciones terroristas como las FARC-EP, el ELN, llevan varias décadas queriendo tomarse el poder y mediante todas las formas de lucha imponernos un régimen narco-comunista. Aún estamos a tiempo de rectificar y corregir los errores, pero ello demanda unidad y un liderazgo colectivo de nuestros mejores hombres y mujeres, para ordenar institucionalmente el país dentro de un marco de legalidad y no de impunidad”, puntualizó Echeverri.

En la extensa carta, el abogado expone que no se pueden dar largas a la incapacidad de salir de la “trampa populista de la polarización extrema”, para él este comportamiento obliga a la ciudadanía a tratar de sobrevivir entre los costosos e indeseables enfrentamientos civiles y militares con grupos ilegales violentos, sin respeto alguno por la vida, la libertad y la propiedad, tal y cómo ya ocurrió en el pasado en todo el territorio nacional. “Sabiendo que los buenos somos más y los malos no son tantos”.

Por lo cual, concluye que los diferentes sectores citados en la carta “están a tiempo de defender la democracia”.

Para Echeverri, en este es el momento, hay que entender que cuando se presentan las grandes crisis surgen oportunidades de cambiar corrigiendo los errores, después, ya puede ser muy tarde. “Es ahora o nunca. Si seguimos el camino destructivo que lleva la región, caeremos todos en la irreversibilidad de la miseria, perderemos la esperanza y la pobreza será el único lugar para migrar. Entendamos que sesenta años de revolución cubana y casi veinticinco de venezolana, nos enseñan que desde el exilio no se recupera la libertad de una nación, y que si no actuamos ahora, nos dividen, implantan un totalitarismo y se perderán 215 años de tradición democrática.”

Dentro de sus puntos de vista, uno de los que más llama la atención es que, para Echeverri, el liderazgo “gremial no está establecido para rendirle pleitesía a los políticos, ellos son servidores públicos”, es el sector privado el que genera el valor y la riqueza, de la cual salen los recursos que manejan los empleados públicos, indicó también que los gremios tienen la obligación de orientar a los gobiernos.