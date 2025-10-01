Suscribirse

Gustavo Petro alertó por el supuesto “sabotaje” a sus reformas de salud y pensional: “El camino es el poder constituyente”

Además, el jefe de Estado dijo que sí hizo un acuerdo con Dilian Francisca Toro.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 4:40 p. m.
Gustavo Petro Congreso
El presidente Gustavo Petro alertó por un presunto “sabotaje” en el Congreso a sus reformas. | Foto: SEMANA

El presidente de la República, Gustavo Petro, calentó el debate sobre su polémica reforma a la salud, la cual no ha tenido el avance que espera su gobierno en el Congreso.

En un extenso trino, el mandatario colombiano habló de que la reforma a la salud y la pensional sufren un “sabotaje”.

Contexto: Armando Benedetti tendrá que “hacer magia” para que se apruebe la reforma a la salud

Además, indicó en la publicación que la única salida para destrabar esos proyectos que buscan un cambio en el país es el “poder constituyente”.

También, recordó que sí hizo un acuerdo con Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca, sobre la reforma a la salud.

Gustavo Petro
El Presidente Gustavo Petro recordó que sí hizo un acuerdo con Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca, sobre la reforma a la salud. | Foto: BERNARDO PEÑA-EL PAÍS

“Yo sí hice un acuerdo con Dilian, como presidente de la República, y ella, como presidenta del partido de la U, en favor de una reforma a la salud que no encubra el robo”, publicó Petro.

Y agregó en el trino: “Lo que veo es que decidieron encubrir el robo. Las propuestas de reforma de la llamada ponencia alternativa se hicieron exclusivamente para preservar el sistema de robo, que se ha hecho por billones al pueblo colombiano”.

“Solo miren cómo la Nueva EPS pudo esconder billones de pesos no pagados y compárenlos con la ponencia alternativa, y verán que esta última, si se vuelve ley, permitirá la misma clase de robos y falta de transparencia”, dijo el jefe de Estado.

A renglón seguido, expresó su preocupación por la crisis en el sistema de salud, la cual, según varios sectores políticos, ha sido agudizada por la administración Petro: “Solo quieren que los mismos personajes que se robaron la salud se la sigan robando”.

El sabotaje a la aprobación de la reforma pensional solo por un magistrado con prejuicio ideológico y el sabotaje de la mayoría de la comisión séptima a las reformas pensional y de la salud muestran que el camino de los cambios en Colombia es el del poder constituyente”, concluyó en el mensaje el mandatario colombiano.

La postura de Petro se dio luego de una declaración que dio en el Congreso de la República su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Explicó: “Con la autora Dilian Francisca me senté yo 12 horas, dos días seguidos, y cada vez hemos atendido cada una de sus necesidades, aceptando el giro directo de que las EPS no manejaran recursos, de que hubiera zonas en donde lo que iban a ser las redes se conformaran tanto con la gobernación como las EPS en conjunto”.

“No es que lo manejen los gobernadores, no. Es un acuerdo entre el ente territorial y la gestora. Todo eso cambió. Entonces ahora las EPS manejan sus propias redes”, insistió.

Por último, afirmó: “Las EPS son las que van a decir a quién hay que pagarle. No habrá giro directo, porque son las EPS las que van a decir cuándo, cómo y qué le pagan a una clínica o a un hospital”.

Sobre los señalamientos del ministro de Salud, reaccionó Dilian Francisca Toro.

“Ministro, ¿sabe usted lo que es contexto? Le doy contexto: hace más de dos años, en mi calidad, en ese entonces, de directora del Partido de la U, presenté las propuestas que el partido, en ese momento, parte de la coalición de gobierno, sugería para la reforma a la salud”, dijo la gobernadora.

A renglón seguido explicó: “Ustedes no aceptaron todas las sugerencias; sin embargo, le recuerdo que, desde el 1.º de enero de 2024, soy gobernadora del Valle del Cauca y no soy ni actriz política del partido ni congresista, desde que renuncié a la dirección del partido”.

Contexto: De Petro “presidente de Latinoamérica” a Petro sin visa: las consecuencias de sus acciones que aíslan a Colombia del mapa mundial

“Ministro, absténgase de hablar de acuerdos descontextualizados, de jefaturas que no existen y que agreden, no solo la independencia de una senadora, sino de una mujer autónoma, inteligente y autosuficiente, como la senadora Norma Hurtado”, puntualizó.

