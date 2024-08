El papel definitivo del Banco de la República en el nuevo sistema de pensiones, según Leonardo Villar, gerente del Emisor

L.V.: Se puede separar en dos discusiones diferentes. Una, sobre la perspectiva fiscal del año 2024, y destacaría que hubo un ajuste importante en el presupuesto, un recorte muy sustancial que da tranquilidad sobre los resultados para este año, y sobre el cumplimiento de la regla fiscal. Sobre 2025, me remitiría a lo que dije en el Congreso hace pocos días: hay un presupuesto que está parcialmente financiado por una ley de financiamiento cuyos elementos no se conocen, eso genera incertidumbre y riesgos. Destaco sin embargo que el gobierno ha sido sistemáticamente consistente con la idea de cumplir con la regla fiscal. Entonces, si los riesgos se materializan es claro que el Gobierno estaría comprometido a ajustar el presupuesto para que la regla fiscal se pueda cumplir el próximo año.

L.V.: Es complejo. La caída de la inversión que se ha presentado en el corto plazo en parte es explicable por la política que hemos tenido de tasas de interés altas, y es difícil separar eso de otros factores. Pero cuando se miran países como Brasil o México que también han tenido aumentos en las tasas de interés fuertes, se observa que mantienen la inversión en niveles más altos y no se han presentado caídas tan fuertes como las que tenemos en Colombia. Es una reflexión importante pensar qué factores pueden haber afectado la inversión, hasta qué punto hay elementos de incertidumbre y de confianza, en particular en algunos sectores en los cuales no hay total claridad sobre las reglas de juego y eso puede estar afectando negativamente.

L.V.: Lo más importante es aclarar bien qué es lo que va a hacer y lo que no va a hacer el Banco de la República en términos del sistema pensional. El Banco va a actuar como agente fiscal del Gobierno y va a administrar financieramente unos recursos que el Gobierno le va a dar y que mantendrá separados del resto de las cuentas fiscales. El propósito con esos recursos es que se ahorren durante un tiempo para ser utilizados más adelante cuando el sistema público pensional tendrá un déficit importante. ¿De dónde surgen la necesidad y la posibilidad de ese ahorro? Porque la reforma pensional le va a dar mayores recursos a Colpensiones y va a hacer que el Gobierno no tenga que trasladarle a esa entidad los montos muy grandes de recursos que le viene trasladando anualmente. En lugar de trasladárselos a Colpensiones, los manda a un fondo especial que administra el Banco de la República con ayuda de administradores de portafolio especializados.

L.V.: En términos de las pensiones no va a recaudar cotizaciones, no va a pagar pensiones, no va a garantizar el pago de las pensiones. Esa garantía es del Gobierno y de Colpensiones. Es muy importante que la población sepa que la función del Banco de la República es restringida a lo que describí y que el respaldo de las pensiones del régimen público hacia futuro es responsabilidad del Gobierno y no del Banco central.