El precio del ACPM no subirá, pero el de la gasolina sí; este y otros acuerdos que dejaron las marchas contra el Gobierno Petro

Marchas por alza en gasolina: ex MinHacienda dice que “tarifa diferencial echaría por tierra la mejor política fiscal de la administración Petro”

El viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, que estuvo reunido con el gremio de los camioneros, explicó que en lo que resta de 2023 no aumentará el precio del ACPM. La mala noticia es que, por el contrario, el precio de la gasolina sí continuará incrementando, al parecer en 600 pesos mensuales, como ocurrió en junio, julio y agosto.

“El Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado incrementos este año en el precio del diésel. No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel. Es un objetivo electoral y absolutamente político que no podemos aceptar”, argumentó.