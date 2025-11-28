El rumbo que tomaría la reforma tributaria de Petro en el Congreso, según Lidio García, presidente del Senado

Ante la expectativa que hay con lo que pasará en el Congreso de la República con la reforma tributaria, el presidente del Senado, Lidio García, habló de lo que viene.

A su juicio, "esa reforma no tiene mucha vida". En el entorno puso el escenario que hay actualmente y es el de las elecciones. A ello se suma que los tiempos ya están agotados. Es más, aseguró que los mismos congresistas que apoyan las iniciativas del gobierno lo están pensando dos veces, porque saben que los electores le van a cobrar de manera directa en las urnas. Por ello, enfatizó: “no le veo mucha vida a esa reforma”.

En cuanto al tema objeto del Congreso, el liberal recordó que este es el país con mas atraso en infraestructura en Latinoamérica, realidad que se requiere transformar, de lo contrario, será más difícil aprovechar las potencialidades que tiene Colombia para volverse más competitiva. “Tenemos 3.500 kilómetros de vía férrea y solo movilizamos el 1 por ciento de nuestra carga por ahí”.

En ese contexto, puso en el horizonte la tramitomanía para hacer una carretera, algo que catalogó como “impresionante”.

El presidente del Senado también se refirió al debate de control político al ministro de defensa, Pedro Sánchez, tras la divulgación de una investigación de un medio de comunicación, sobre presuntos nexos de las disidencias de alias ‘Calarcá’ con un general del Ejército y con la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que dejó el interrogante de si la DNI, que debe ser algo muy blindado, estaría infiltrada.