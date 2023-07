Emprendedores: cinco pasos para preparar la primera ronda de inversión de tu ‘startup’

Sin embargo, el 75 % de ellas fracasan a los dos años de actividad y tan solo un 25 % logran perdurar en el tiempo. Pues emprender no es fácil, no se tiene un manual con todas las respuestas ante los desafíos que se enfrentan, como lo es el salir a buscar fondos. Es clave recordar que el objetivo de una startup no es levantar capital, es crecer exponencialmente durante un tiempo prolongado para llegar a crear un modelo de negocio replicable, escalable y sostenible. El reto de levantar capital se debe enfrentar para sostener y acelerar el ritmo de crecimiento durante la vida de la startup.