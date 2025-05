Empresas pequeñas de energía estarían hipotecando lo que pueden para seguir enfrentando atrasos del Gobierno con pago de subsidios

Retefuente, otro peso

A juicio del presidente de Asocodis, son muchos los pesos que están cargando las empresas de energía . El más reciente de ellos es el proyecto de decreto de incremento en la retención en la fuente y autorretención, que recaerá sobre algunos sectores, entre ellos los comercializadores de energía, lo que, a juicio de Manzur, “es un contrasentido ese incremento” en medio de una deuda desde lo público. “Eso va a asfixiar aún más la caja de las empresas , incluso, en aquellas que no dan utilidades”, subrayó.

Mucha espera

Según manifestó el directivo gremial, la deuda corresponde a 10 meses de no ponerse al día el Gobierno con las obligaciones. “La gran preocupación, además de la deuda, es que en 2025 no hay recursos apropiados en el presupuesto para cubrirla. Hay 9 meses en esta vigencia que no tienen financiación”, dijo.