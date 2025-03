En reforma laboral, un asesor reemplazó al ministro Diego Guevara, tras su salida de Hacienda

No lo hizo mal, pese a que poco se había conocido de él en su cargo en el Ministerio. Los asesores suelen estar siempre tras bambalinas, aunque su tarea sea definitiva para lo que sale a decir el líder de la cartera.

Lo curioso es que no se hayan hecho presentes ninguno de los viceministros, que en estas circunstancias, son los llamados a poner la cara.

Lo cierto es que Coronel defendió la posición con vehemencia. Habló de tres puntos, en concreto: uno, el de las normativas de la Corte Constitucional, que se refieren al reconocimiento, a la reivindicación del derecho al trabajo. También hizo referencia al estudio del Banco de la República, que halló un efecto negativo sobre la intención de generar empleo por parte de los empleadores, ante la expectativa de un aumento en los costos laborales. “Allí hay un vacío que no se ha analizado. No hay estudios que permitan definir cuál sería el impacto de la reforma en las finanzas”. Y tres, mencionó el tema fiscal y enfatizó en que el concepto emitido por MinHacienda concluye que no hay impacto en ese sentido, “solo ponemos unas recomendaciones, por lo tanto, invitaríamos a la Comisión salir de las confusiones en las que está y abrir el debate”.